Цена на золото опустилась ниже $4350 за тройскую унцию впервые с начала сентября

Стоимость декабрьского фьючерса на золото на бирже Comex опустилась ниже $4350 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки. В последний раз такой показатель фиксировали 2 сентября.

По данным на 07:00 мск, стоимость золота снижалась до $4343 за тройскую унцию. К 8:17 мск цена скорректировалась до $4373 (-0,79%). Цена на декабрьские фьючерсы на серебро в 07:02 мск снижалась до $63,53 за тройскую унцию. К 8:20 мск цена скорректировалась до $64,15 (-1,19%).

Опрошенные Reuters аналитики отмечают, что на рынке золота сложилась благоприятная ситуация из-за давления на доллар. Цены на драгметаллы колеблются из-за роста стоимости нефти и отчета об инфляции США, отмечает Bloomberg. Инвесторы ожидают, что на следующей неделе Федеральная резервная система повысит процентные ставки.