Милутин Видосавлевич пополнил состав ФК «Акрон»

Тольяттинский «Акрон» объявил о подписании контракта с сербским футболистом Милутином Видосавлевичем. Игрок присоединился к команде на условиях аренды до завершения сезона-2026/27, при этом клуб сохранил за собой опцию на выкуп прав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Минеев / Коммерсантъ Фото: Александр Минеев / Коммерсантъ

Футболисту 25 лет. Он является универсальным специалистом атакующей линии. Игрок способен выполнять обязанности центрального полузащитника, а также играть на фланге или в центре нападения.

Спортсмен начинал карьеру в академии «Чукарички». Он выступал на правах аренды за испанский «Леванте» и сербский «Раднички», после чего стал игроком «Войводины». Всего в 195 матчах Милутин Видосавлевич отличился 44 забитыми мячами и оформил 16 результативных передач.

Андрей Сазонов