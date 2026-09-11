Жителя Кузбасса задержали по обвинению в финансировании терроризма

В Кемеровской области задержан 43-летний местный житель по обвинению в финансировании терроризма. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

По данным следствия, с мая по июль 2023 года мужчина находился в Кемерово, откуда перевел деньги на обеспечение деятельности запрещенной в России террористической организации. Сумму финансирования и название организации в СКР не уточняют.

Задержанному предъявили обвинение по статье о финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого.