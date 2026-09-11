«Рособоронэкспорт» завершит контракт на поставку С-400 в Индию в 2026 году

«Рособоронэкспорт» завершит контракт на поставку пяти полков зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Индию в 2026 году. Об этом заявил гендиректор организации Александр Михеев после выставки El Alamein International Airshow в Египте.

«Отклонений от графика исполнения контрактных обязательств со стороны "Рособоронэкспорта" нет»,— уточнил «РИА Новости» господин Михеев. По данным газеты Hindustan Times, Индия получит последний из ранее купленных у России ЗРК С-400 в ноябре, после чего планирует приобрести еще пять систем такого типа.

Первый контракт на поставку пяти полков ЗРК С-400 Россия и Индия заключили в октябре 2018 года на $5,43 млрд. Первые три поставили в 2021-2023 годах, поставки остальных ожидались в 2026 и 2027 годах.