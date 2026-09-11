Столичное АО вернулось к управлению компанией-строителем межвузовского кампуса в Перми

Управляющей организацией пермского ООО «Специализированный застройщик “Эталон Камская долина”» стало столичное АО «ГК “Эталон”». Это следует из информации, опубликованной в Rusprofile 7 сентября. С сентября 2025 года обществом руководил Юрий Гусев. Сейчас он является гендиректором трех организаций группы. Среди них московское ООО «Эталонстрой Урал» и питерское АО «Новатор».

Отметим, что с момента регистрации ООО «СЗ “Эталон Камская долина”» в декабре 2024 года и до назначения господина Гусева им также руководило АО «ГК “Эталон”».

Напомним, ООО СЗ «Эталон Камская долина» было создано группой «Эталон» в декабре 2024 года для участия в торгах на право комплексного развития территории в районе Камской долины. Компания рассчитывала заняться возведением недвижимости на второй части Камской долины — рядом с будущим межвузовским кампусом. Первую часть района осваивает кировский застройщик «Железно». В зону жилой застройки может войти знаменитая девятиэтажка по ул. Маршала Жукова, 52 — единственная неудавшаяся попытка строительства жилья в этом районе в советские времена. Холдинг «Эталон» участвовал также в торгах краевых властей на право КРТ в районе ул. Куйбышева, но в этом аукционе выиграла ГК «Кортрос». Другая структура «Эталона» — ООО «Кампус “Парма”» — является концессионером строительства межвузовского кампуса в Перми.

АО «Группа компаний “Эталон”» зарегистрировано в 2001 году в Москве. Согласно официальному сайту «Эталона», строительная организация ведет деятельность с 1987 года и является одним из крупнейших девелоперов России.