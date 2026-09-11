Посольство РФ не подтвердило информацию о 500 застрявших в Тибете россиянах

У властей Тибетского автономного района нет информации о 500 российских туристах, якобы застрявших на горе Кайлас в Тибете из-за схода селя. Об этом сообщило посольство России в Китае.

«По сведениям местных властей, в округе Нгари, где располагается Кайлас, не зафиксировано сходов селевых потоков. Паломники и туристы продолжают пешие маршруты вокруг горы»,— сообщила пресс-служба диппредставительства.

Туристы, которые завершили пеший маршрут, покидают Тибет через сухопутные и воздушные пункты пропуска. По данным посольства, за последние несколько дней никто из россиян, находящихся в Нгари, не обращался в диппредставительство за помощью.

Накануне о застрявших на горе Кайлас россиянах писал Telegram-канал Mash. По его данным, туристы находятся на высоте 4,7 тыс. метров четвертый день подряд из-за того, что одна из трекинговых дорог перекрыта после селя. Россияне остановились в переполненных отелях или приютах. Длительные остановки или перемена маршрута обойдутся им в $2,5 тыс. — $3 тыс. каждому.