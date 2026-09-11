Жителя Ижевска осудили за кражу и продажу ордена участника СВО

Устиновский райсуд Ижевска вынес приговор 49-летнему местному жителю за кражу ордена Мужества у знакомого участника СВО. Госнаграду он сдал в комиссионку за 3 тыс. руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Хищение произошло 27 марта. Помимо ордена, фигурант украл у военнослужащего технику и продукты питания. Ущерб составил почти 180 тыс. руб.

Это не единственная кража, инкриминируемая подсудимому. 19-20 января он похитил у другого знакомого банковские карты, которыми пользовался в различных торговых точках и сервисных организациях города. Ущерб — 65 тыс. руб.

Фигурант обвинялся в краже с причинением значительного ущерба и незаконном сбыте госнаград (ст. 158 УК, ст. 324 УК). Подсудимый вину признал. Ранее он судим не был.

Весь причиненный ущерб он возместил, а также извинился перед потерпевшими в ходе судебного заседания. Ему назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.