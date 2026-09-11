Цена полиса ОСАГО в Челябинской области выросла на 8%

Средняя цена полиса ОСАГО в Челябинской области летом 2026 года составила 9,1 тыс. руб. Это на 8% выше аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба маркетплейса «Финуслуги».

Больше всего за полис ОСАГО в июне — августе этого года отдавали в Новосибирской области — 13,2 тыс. руб. Также в топ-3 регионов вошли Хабаровский край (10,5 тыс. руб.) и Камчатский край (9,5 тыс. руб.). Самая низкая стоимость страховки оказалась в Белгородской области (5,9 тыс. руб.), Забайкальском крае (5,8 тыс. руб.) и Псковской области (5,5 тыс. руб.).

Чаще всего россияне оформляли полисы на автомобили марок Lada (доля в продажах составила 19,9%), Toyota (9,4%) и Hyundai (7%).

Виталина Ярховска