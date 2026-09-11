Два российских корабля и танкер отправились в дальний поход в АТР

Фрегат «Маршал Шапошников», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и танкер «Печенка» Тихоокеанского флота (ТОФ) России отправились в дальний поход в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом сообщила пресс-служба флота, передает ТАСС.

Корабли и танкер вышли из Владивостока, сформировали походный строй и взяли курс на Сангарский пролив. По данным пресс-службы, на борту кораблей расположены палубные вертолеты Ка-27. Моряки-тихоокеанцы прошли учения по отражению атак средств воздушного нападения и безэкипажных катеров. Во время похода корабли пройдут несколько военно-морских учений и совершат заходы в порты дружественных стран, сообщили в ТОФ.

Сангарский пролив соединяет Японское море с Тихим океаном. Он находится между японскими островами Хонсю и Хоккайдо. Тихоокеанский флот регулярно проводит учения в АТР. 21 августа фрегат «Маршал Шапошников» и корабль «Адмирал Трибуц» отрабатывали поиск и уничтожение подводной цели в Японском море.