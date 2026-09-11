Объем выдачи кредитов в Челябинской области упал на 1,2% за месяц

В августе 2026 года жителям Челябинской области выдали розничных кредитов на 25,3 млрд руб. Это на 1,2% меньше, чем в июле, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

По всей стране россиянам одобрили займы на 1,1 трлн руб. в конце лета. За месяц показатель упал на 0,6%. Наиболее серьезная динамика сокращения объемов выданных розничных кредитов зафиксирована в Самарской (–6,4%), Новосибирской (–4,1%) и Тюменской с ХМАО и ЯНАО (–2,4%) областях, а также в Москве (–2,3%).

Виталина Ярховска