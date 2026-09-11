ПВО отражает налет беспилотников на Прикамье

В Пермском крае силами ПВО идет отражение атаки вражеских БПЛА. Об этом сообщает краевой минтербез. Ведомство напоминает: «В целях безопасности — не приближайтесь к обломкам беспилотников. Не снимайте и не выкладывайте в соцсети работу ПВО».

Беспилотная опасность была объявлена в регионе сегодня в 5:45. С этого же времени аэропорт Большое Савино приостановил прием и выпуск воздушных судов. Режим «Ковер» введен на территории Перми, радиус — 100 км, в Березниках и Соликамске — 50 км.