В Швейцарии несколько туристов погибли в ДТП

В восточном швейцарском кантоне Граубюнден перевернулся автобус, перевозивший 48 туристов. Инцидент произошел 10 сентября, однако точное количество погибших и пострадавших в местной полиции не обнародуют «пока не будут проинформированы семьи погибших», сообщает Euronews.

Нидерландская федерация туристических агентств (ANVR) сообщила агентству AFP, что автобус принадлежал туристической компании Oad и перевозил граждан Нидерландов из Австрии в Швейцарию. Авария произошла на участке дороги, соединяющем деревни Суш и Цернец на въезде в Швейцарский национальный парк.

Полиция заявляет, что расследование причин аварии продолжается.

Влад Никифоров