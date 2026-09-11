В Самарской области поставят на учет школьников, надругавшихся над флагом
В Самарской области организована проверка в отношении школьников, которые на видео ломают государственный символ и высказываются о своем отношении к власти. Об этом «Ъ» сообщили в правоохранительных органах.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Отмечается, что скандальная публикация быстро набрала популярность в соцсети Tik Tok. Ролик собрал более 150 тыс. просмотров
Принято решение о постановке несовершеннолетних на учет и проведении дальнейшей проверки в отношении их действий и действий родителей.