Finnair пожаловалась на преимущество конкурентов из Китая за счет пролета над Россией

Руководство финской авиакомпании Finnair заявило, что доступ китайских конкурентов в воздушное пространство России при запрете на пролет для западных авиаперевозчиков создает последним большие проблемы.

«Китайские перевозчики продолжают наращивать пропускную способность между Европой и Китаем, получая выгоду от сокращения времени полета через воздушное пространство России… На мой взгляд, это крайне несправедливое и неравномерное игровое поле», — цитирует Reuters слова гендиректора финской авиакомпании Туркки Куусисто.

Перевозчик долгое время полагался на близость Хельсинки к Азии, чтобы перевозить пассажиров по кратчайшим маршрутам между Европой и такими городами, как Пекин, Шанхай и Токио. Потеряв доступ к российскому воздушному пространству, Finnair была вынуждена изменить маршруты полетов и перераспределить пропускную способность, уступив китайским конкурентам в затратах и времени. Перелет из Шанхая в Хельсинки сейчас занимает более 12 часов, а ранее через воздушное пространство России хватало восьми часов, сообщил гендиректор.

В Finnair добавили, что в прошлом месяце компания отменила зимние рейсы в Доху и Дубай из-за проблем с безопасностью на фоне войны на Ближнем Востоке. На эти маршруты приходится около 3% вместимости и пассажиропотока авиакомпании. Emirates уже планирует запустить ежедневные рейсы Дубай—Хельсинки.

Эрнест Филипповский