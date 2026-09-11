Исландия намерена отказаться от китобойного промысла

Правительство Исландии в феврале 2027 года намерено внести в парламент законопроект о запрете китобойного промысла. После принятия инициативы запрет будет носить постоянный характер, сообщает NBC News.

Киты-финвалы, являющиеся основной целью китобойной промышленности Исландии, классифицируются Международным союзом охраны природы как уязвимый вид. По данным организации Humane World for Animals, занимающейся защитой животных и отслеживающей улов, в этом году в сезон охоты, который длится с июня примерно до конца сентября, по состоянию на 9 сентября было поймано 80 финвалов. Квота позволяет добыть в этом году 150 финвалов.

В 1986 году мировое сообщество приняло международный мораторий для защиты популяций китов. Мораторий позволяет охоту лишь коренным народам в некоторых частях мира, таких как Гренландия и Аляска. При этом мораторий нарушают лишь три страны — Норвегия с 1993 года, Исландия с 2006 года и Япония с 2019 года.

Влад Никифоров