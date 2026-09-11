Постпред Полянский: Россия не дает Западу монополизировать ОБСЕ

Россия не дает западным странам монополизировать ОБСЕ и вести с помощью организации гибридную войну, заявил постпред РФ Дмитрий Полянский.

В разговоре с «РИА Новости» дипломат назвал итоги работы ОБСЕ до летней паузы неутешительными. По его словам, организация в полной мере ощущает последствия того, что западные страны пытаются использовать ОБСЕ «в качестве инструмента гибридной войны».

«Мы этому активно противостоим и не даем им монополизировать эту площадку, создававшуюся в совершенно иных целях»,— сказал господин Полянский.

Постпред заявил, что западные страны вынуждены «прибегать к нечистоплотным методам» из-за принципа консенсуса в организации. «Поэтому западникам остается… пытаться навязывать остальным неконсенсусные механизмы и решения, продвигать внебюджетные проекты, выдаваемые за нечто реализуемое под эгидой ОБСЕ»,— добавил он.