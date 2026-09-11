Постпред Полянский: Россия не дает Западу монополизировать ОБСЕ
Россия не дает западным странам монополизировать ОБСЕ и вести с помощью организации гибридную войну, заявил постпред РФ Дмитрий Полянский.
В разговоре с «РИА Новости» дипломат назвал итоги работы ОБСЕ до летней паузы неутешительными. По его словам, организация в полной мере ощущает последствия того, что западные страны пытаются использовать ОБСЕ «в качестве инструмента гибридной войны».
«Мы этому активно противостоим и не даем им монополизировать эту площадку, создававшуюся в совершенно иных целях»,— сказал господин Полянский.
Постпред заявил, что западные страны вынуждены «прибегать к нечистоплотным методам» из-за принципа консенсуса в организации. «Поэтому западникам остается… пытаться навязывать остальным неконсенсусные механизмы и решения, продвигать внебюджетные проекты, выдаваемые за нечто реализуемое под эгидой ОБСЕ»,— добавил он.
Ключевое ограничение ОБСЕ — решения принимаются консенсусом: председателя организации должны единогласно поддержать 56 государств. Поэтому несогласие одного участника способно остановить утверждение председателя, бюджета или продление мандата миссии; в частности, Россия блокировала бюджет ОБСЕ на 2023 год, кандидатуру Эстонии на председательство в 2024 году и продление мандата мониторинговой миссии на Украине.
При этом блокировка общих решений не исключает отдельных программ. Когда согласованного бюджета нет, западные участники пытаются проводить инициативы, в том числе на Украине, на внебюджетной основе в обход России; созданный ими специальный фонд финансирует деятельность отдельных стран—участниц ОБСЕ на Украине, включая разминирование, психологическую помощь и смягчение последствий боевых действий для окружающей среды.
Так возникает параллельная конструкция: Россия сохраняет возможность задерживать решения, требующие общего согласия, а другие участники получают инструмент для продвижения отдельных проектов через целевое финансирование. Такие проекты не устраняют разногласия по бюджету, председательству или мандатам, но позволяют продолжать часть деятельности без единого решения всех государств.