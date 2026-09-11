Минфин США расширил санкции против проиранских группировок и бизнеса

Министерство финансов США ввело санкции против физических лиц и компаний в Ираке, Ливане и ОАЭ из-за возможных связей с Ираном. Информация опубликована на сайте ведомства.

Мера стала частью операции США «Экономический изгой». Под санкции попали 13 человек и 5 организаций, связанных с проиранскими группировками «Катаиб Хезболла» и «Хезболла». В их числе — четыре командира «Катаиб Хезболлы», иракские бизнесмены, физические лица из Ливана, ОАЭ и Турции.

«Финансируют ли они террор, отмывают ли деньги или помогают Ирану обходить санкции — мы найдем их, отрежем от финансовой системы США и ликвидируем сети, удерживающие этот режим на плаву»,— заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Кроме внесения персональных ограничений, Минфин США пересмотрел политику лицензирования в отношении Ирана Теперь ведомство вводит презумпцию отказа в выдаче любых специальных лицензий на проведение операций с Тегераном.