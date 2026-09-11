Два судна были атакованы у берегов Омана

Составлено ИИ-Ассистентъ

Атака у Хасаба показывает, что даже южный участок Ормузского пролива, который экспортеры считают наиболее безопасным и где суда проходят по указаниям американских военных, не исключает угроз для судоходства. Через этот коридор ежедневно проходят 15–20 судов, перевозящих около 10 млн баррелей нефти, поэтому инцидент затрагивает маршрут с существенным транспортным потоком.

Практическое последствие для проходящих судов — необходимость сохранять повышенную осторожность и сообщать о любой подозрительной активности: такую рекомендацию UKMTO уже давало после инцидента вблизи судна у Хасаба 3 августа 2026 года.

Ситуация в проливе обострилась в июле 2026 года после прекращения действия мирного соглашения между Ираном и США: с того момента суда различных стран неоднократно подвергались атакам. На этом фоне прохождение маршрута требует учета оперативных предупреждений, даже если конкретный эпизод у Хасаба еще расследуется.