В Европарламенте предложили передать активы Банка России новому институту ЕС
Депутаты Европарламента предложили передать активы России новому депозитарию ЕС
Группа депутатов Европарламента предложила передать замороженные российские активы новому европейскому депозитарию, который возьмет на себя юридические обязательства перед Центробанком России. Письмо к руководству ЕС опубликовал евродепутат Рихардс Колс в соцсети X.
Обращение подписали более 120 парламентариев. Создание специализированного «инструмента ЕС» в качестве кастодиана, по замыслу авторов, позволит защитить отдельные страны от юридических и финансовых рисков.
«Любое решение должно гарантировать, что связанные с ним риски справедливо распределяются по всему Европейскому союзу и что ни одно отдельное государство-член не несет несоразмерного бремени»,— указано в документе.
Кроме того, депутаты поддержали инициативу Швеции, Польши, Нидерландов и Испании о возвращении к обсуждению использования российских средств в интересах Украины.