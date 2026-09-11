В Европарламенте предложили передать активы Банка России новому институту ЕС

Группа депутатов Европарламента предложила передать замороженные российские активы новому европейскому депозитарию, который возьмет на себя юридические обязательства перед Центробанком России. Письмо к руководству ЕС опубликовал евродепутат Рихардс Колс в соцсети X.

Обращение подписали более 120 парламентариев. Создание специализированного «инструмента ЕС» в качестве кастодиана, по замыслу авторов, позволит защитить отдельные страны от юридических и финансовых рисков.

«Любое решение должно гарантировать, что связанные с ним риски справедливо распределяются по всему Европейскому союзу и что ни одно отдельное государство-член не несет несоразмерного бремени»,— указано в документе.

Кроме того, депутаты поддержали инициативу Швеции, Польши, Нидерландов и Испании о возвращении к обсуждению использования российских средств в интересах Украины.