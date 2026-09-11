Канада начнет производство миллионов дронов по соглашению с Украиной

Канада и Украина подписали декларацию об установлении 100-летнего партнерства. Соглашение подразумевает, что Канада сможет начать производство миллионов БПЛА. Заявление опубликовано на сайте премьер-министра Канады Марка Карни.

«Канада всегда будет проявлять солидарность с Украиной. Канадцы нутром понимают важность вашей борьбы. В наших обязательствах нет никаких условий. Потому что ваше дело — свобода, демократия, суверенитет — это наше дело»,— сказал канадский премьер-министр.

Документ охватывает сферы обороны, торговли, энергетики и добычи критически важного сырья. В его подписании в Калгари участвовали премьер-министр Канады и президент Украины Владимир Зеленский.

Оттава намерена использовать боевой опыт Киева для создания собственного рынка беспилотных систем, совместного выпуска дронов, технологий ПВО, средств РЭБ и искусственного интеллекта.

По словам господина Карни, канадские военные планируют выйти на производство миллионов аппаратов в течение двух лет. Сейчас у канадских вооруженных сил в арсенале около 2 тыс. БПЛА. Первые контракты на $50 млн уже заключены с канадскими и зарубежными разработчиками.