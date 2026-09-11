Канада начнет производство миллионов дронов по соглашению с Украиной
Канада и Украина подписали декларацию об установлении 100-летнего партнерства. Соглашение подразумевает, что Канада сможет начать производство миллионов БПЛА. Заявление опубликовано на сайте премьер-министра Канады Марка Карни.
«Канада всегда будет проявлять солидарность с Украиной. Канадцы нутром понимают важность вашей борьбы. В наших обязательствах нет никаких условий. Потому что ваше дело — свобода, демократия, суверенитет — это наше дело»,— сказал канадский премьер-министр.
Документ охватывает сферы обороны, торговли, энергетики и добычи критически важного сырья. В его подписании в Калгари участвовали премьер-министр Канады и президент Украины Владимир Зеленский.
Оттава намерена использовать боевой опыт Киева для создания собственного рынка беспилотных систем, совместного выпуска дронов, технологий ПВО, средств РЭБ и искусственного интеллекта.
По словам господина Карни, канадские военные планируют выйти на производство миллионов аппаратов в течение двух лет. Сейчас у канадских вооруженных сил в арсенале около 2 тыс. БПЛА. Первые контракты на $50 млн уже заключены с канадскими и зарубежными разработчиками.
Механизм такого партнерства предполагает перенос украинских разработок и опыта применения в совместные проекты, которые затем получают промышленное исполнение на канадских предприятиях. В подобных схемах украинские наработки в области БПЛА становятся основой для исследований, разработки и выпуска вооружений, а данные с поля боя используются для их дальнейшего совершенствования.
Политическое соглашение связывается с производством через контракты: бюджетные средства направляются конкретным разработчикам, чтобы они выпускали технику под потребности Украины, а не только передавали уже имеющиеся запасы. Для канадской стороны это создает собственную производственную базу, для Украины — канал масштабирования технологий и опыта через зарубежные совместные предприятия; интерес к такой модели связан с относительной дешевизной и эффективностью украинских беспилотных решений.