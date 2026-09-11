Казахстан не допустили к участию в «Евровидении»

Европейский вещательный союз (EBU) отказал медиахолдингу Казахстана «Хабар» в участии в песенном конкурсе «Евровидение», сообщает Politico.

Как заявили в EBU, государственный телеканал не соответствует критериям для получения полноправного членства в союзе. Казахстан находится за пределами Европейской зоны вещания, не входит в Совет Европы и не обладает статусом наблюдателя при нем.

«По этой причине агентство "Хабар" на данный момент не имеет права на получение полноправного членства»,— заявили в союзе.

Отказ последовал несмотря на то, что устав EBU ранее смягчили, разрешив вступление вещателям из ряда неевропейских стран. Этим правилом успела воспользоваться Канада, завоевавшая право дебютировать на «Евровидении» в 2027 году благодаря статусу наблюдателя в Совете Европы.

В EBU подчеркнули, что высоко ценят многолетнее сотрудничество с «Хабаром». С 2018 по 2022 год телеканал пять раз отправлял представителей на «Детское Евровидение», отмечает Politico.