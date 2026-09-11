Венгрия хочет добиться компенсации за отказ от российских энергоносителей
Правительство Венгрии планирует добиваться компенсации странам Евросоюза за отказ от поставок энергоносителей из России, сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр. Будапешт намерен зафиксировать расходы в новом семилетнем бюджете ЕС для поддержки центральноевропейских предприятий.
«Я хочу видеть в семилетнем бюджете ЕС конкретные, подкрепленные цифрами предложения по поддержке компаний в Центральной Европе, по содействию в отказе от российских газа и нефти, полному переходу от ископаемого топлива к другим источникам энергии»,— сказал господин Мадьяр по итогам саммита Вишеградской группы в Братиславе. Трансляция велась на YouTube-канале правительства Словакии.
По словам венгерского премьера, из-за нестабильности на мировом энергорынке без реальной помощи ЕС бизнесу Центральной Европы грозит банкротство из-за высоких цен на газ и электричество. Национальные бюджеты государств не справляются с финансовой нагрузкой, добавил он.
Идея компенсации за отказ от российских энергоносителей не нова для переговоров внутри ЕС. В 2022 году Венгрия заявляла о желании получить €15–18 млрд за отказ от российской нефти, а Еврокомиссия опасалась, что исключение для одной страны сделает процесс каскадным: следом обратятся другие государства Восточной Европы, и размер выплат вырастет до чрезмерного уровня. Тогда же ЕС предлагал Венгрии и Словакии, не имеющим выхода к морю, отсрочку по эмбарго до конца 2024 года — вдвое дольше, чем остальным, однако Будапешт счел этого недостаточным.
Зависимость Венгрии от российских поставок была существенной: в 2022 году венгерские НПЗ получали из России более 60% нефти. Заменить ушедшие российские объемы газа, как отмечалось в марте 2023 года, было невозможно в полной мере из-за ограниченной мобильности СПГ, поставщики которого легко переориентируют объемы на более выгодные рынки, а европейская промышленность — прежде всего производство минеральных удобрений и металлургия — уже была вынуждена снижать загрузку.
Для Венгрии вопрос оставался чувствительным и позже: в июне 2026 года Петер Мадьяр признавал, что страна пока зависима от российской нефти, поскольку при отсутствии экономического роста ей нужна доступная по цене энергия, а дальнейшее снижение конкурентоспособности компаний и бедности венгерских семей недопустимы.