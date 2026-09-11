ОАЭ намерены инвестировать $46 млрд в экономику Германии

Объединенные Арабские Эмираты планируют инвестировать €40 млрд ($46 млрд) в экономику Германии — в сектора от искусственного интеллекта до энергетики и обороны.

Министр внешней торговли ОАЭ Тани Аль Зейуди в интервью Bloomberg сказал, что такой шаг направлен на «подтверждение давних отношений и исторического партнерства» между двумя странами. «€40 млрд — это только начало. Мы будем искать более перспективные возможности, которые позволят вывести эти отношения на новый уровень»,— добавил он.

Тани Аль Зейуди сопровождает президента ОАЭ Мохаммеда бин Заида в первом за семь лет официальном визите в Германию. Ранее власти ОАЭ пообещали инвестировать $40 млрд в экономику Италии, до $50 млрд в экономику Франции и $51 млрд в Турцию.