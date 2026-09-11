БПЛА трижды атаковали многоэтажку в курском Железногорске

Беспилотники три раза ударили по одному многоэтажному дому в Железногорске Курской области. По предварительной информации, пострадали два человека.

«За медицинской помощью обратилась женщина 1947 года рождения с осколочными ранениями, ей оказывается необходимая помощь. Предварительно, есть еще один пострадавший»,— сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По словам главы региона, эвакуированы жители двух многоквартирных домов — около 500 человек.