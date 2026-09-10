Производитель алюминиевых банок Canpack завершил выход из России

Международный производитель алюминиевых банок для напитков объявил о завершении продажи долей в российских подразделениях и уходе из России.

«Компания Canpack через свои дочерние предприятия заключила соглашение о продаже акций стороннему покупателю за $122 млн. После получения всех необходимых государственных и регулирующих разрешений сделка была завершена 10 сентября 2026 года»,— указано в сообщении компании.

31 декабря 2025 года президент Владимир Путин передал активы Canpack под временное управление российской компании «Стальэлемент». В августе он подписал еще один указ, которым вывел ООО «Кэн-пак» и «Кэн-пак — завод упаковки» из-под временного управления. ТАСС пишет, что 100% долей в обеих структурах выкупил Вадим Смагин — владелец заводов по производству напитков ООО «Бочкари».