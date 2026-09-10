Белорусу дали 25 лет за подготовку взрыва у пункта отбора на контрактную службу

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил гражданина Белоруссии Матвея Китова к 25 годам колонии строгого режима. Осужденный пытался подорвать пункт отбора на военную службу по контракту в Новороссийске, сообщает пресс-служба суда.

Такое задание, как считает следствие, мужчине предложил человек, представившийся сотрудником СБУ. Спустя день после получения предложения Матвей Китов приехал из Краснодара в Новороссийск, где нашел тайник с компонентами для взрывчатки. Предполагаемый агент СБУ перечислил ему $805.

Вскоре мужчину задержали и поместили под стражу. В суде он признал вину. Суд вынес приговор по статьям о прохождении обучения для совершения теракта, его подготовке, незаконном хранении взрывных устройств, а также помощи в деятельности против безопасности России.