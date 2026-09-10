Япония оспорила обозначение Курил российскими на принятой ООН карте мира

Генеральная ассамблея ООН в начале сентября приняла резолюцию о новой карте мира, на которой отображены реальные размеры Африки и Европы. В числе проголосовавших за была и Япония. Вскоре страна отозвала свой голос из-за того, что Курильские острова на карте помечены как территория России.

«Мы направили протест оператору картографического сайта по нашим дипломатическим каналам, требуя исправления этого изображения»,— заявил журналистам представитель японского правительства Минору Кихара (цитата по The Guardian). По его словам, Токио намерен предотвратить распространение неверных сведений о своих территориях.

Речь идет об островах Кунашир, Шикотан и группе островов Хабомаи Курильской гряды, которые перешли к Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны. Япония оспаривает их статус, отсылая к предыдущим договоренностям с Россией. Отношения стран обострились в середине августа из-за визита Владимира Путина на остров Итуруп.