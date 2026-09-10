Израиль заявил об уничтожении подземной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила подземную инфраструктуру шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац в совместном заявлении.

Речь идет об объектах «Хезболлы» на хребте Али-аль-Тахер. По версии ЦАХАЛа, они были построены для наблюдения за израильскими городами Метула и Кирьят-Шмона. Общая протяженность инфраструктуры составляла более 2 км. Внутри израильские военнослужащие обнаружили десятки ракет, снарядов и беспилотников иранского производства, а также противотанковые ракеты и сотни мин.

В подземном комплексе находились командные пункты и жилые помещения для боевиков. «Армия обороны Израиля останется в зоне безопасности и продолжит уничтожать инфраструктуру террористов»,— указано в заявлении.

ЦАХАЛ наносит удары по боевикам и объектам «Хезболлы» в Ливане с начала марта. В конце июня Ливан и Израиль подписали мирное соглашение о выводе израильской армии из Ливана и разоружении «Хезболлы», однако вскоре стороны продолжили обмениваться ударами.