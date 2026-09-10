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РЕК в помощь

Российский еврейский конгресс отпраздновал свое тридцатилетие

Российский еврейский конгресс (РЕК) отметил в московском театре «Мастерская Петра Фоменко» свое 30-летие. Юбилей крупнейшей в стране благотворительной еврейской организации посетили более 500 человек: бизнесмены, представители сферы искусства, общественные и религиозные деятели. Руководители РЕКа делились планами сделать конгресс «платформой широкой благотворительности» для всех, кто хочет сделать мир немного лучше, и вручили премию Global Influence Award тем, кто в этом уже отличился.

Благотворительный прием, посвященный 30-летию Российского еврейского конгресса (РЕК), в театре «Мастерская Петра Фоменко»

Благотворительный прием, посвященный 30-летию Российского еврейского конгресса (РЕК), в театре «Мастерская Петра Фоменко»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Благотворительный прием, посвященный 30-летию Российского еврейского конгресса (РЕК), в театре «Мастерская Петра Фоменко»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

«Мы сегодня отмечаем 30-летие, а что делает в этом возрасте человек? Он подводит первые итоги — и, главное, начинает мечтать о будущем,— сказал “Ъ” президент РЕКа Александр Генцис.— Так и мы воспринимаем наш юбилей. Тем более что количество возможностей и задач, которые перед нами стоят, чтобы улучшить жизнь в нашей стране, просто огромное». По его словам, РЕК намерен стать «платформой широкой благотворительности», где жертвователями будут не только состоятельные и очень состоятельные люди. «Каждый человек, у которого возникает необходимость поделиться частичкой своей радости, своего успеха, своих достижений с другими людьми — которых он может даже и не знать!, понимает, что есть Российский еврейский конгресс как платформа, где он может сделать это прозрачно и эффективно. А главное, получить от этого ощущение, что его деньги пошли на благое дело»,— описал свою мечту господин Генцис.

РЕК — созданная в 1996 году крупнейшая светская еврейская благотворительная организация России. Первым президентом конгресса был избран владелец группы «Мост» Владимир Гусинский. После эмиграции бизнесмена из России в 2001 году его сменил на этом посту совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин (внесен в реестр иноагентов), который, в свою очередь, эмигрировал в 2003 году. С тех пор РЕК поочередно возглавляли востоковед Евгений Сатановский, бизнесмен Владимир Слуцкер, миллиардер Вячеслав Кантор и предприниматель Юрий Каннер. Сейчас организацией руководит бизнесмен Александр Генцис.

«РЕК — фонд, который поддерживает в том числе и инициативы еврейской общины, а это благородное дело,— сказал “Ъ” главный раввин России Берл Лазар.— Должен признаться, что новый президент конгресса привнес новый дух, новый подъем в организацию и она стала намного душевнее благодаря ему». Раввин многозначительно напомнил: согласно Талмуду, 30-летие — это возраст пика физических сил, духовной зрелости и максимальной жизненной энергии, «поэтому РЕК сейчас находится в самом расцвете».

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Слева направо: артистка эстрады Клара Новикова, художник по костюмам, модельер Наталья Каневская, актер Леонид Каневский и его супруга Анна Березина

Слева направо: артистка эстрады Клара Новикова, художник по костюмам, модельер Наталья Каневская, актер Леонид Каневский и его супруга Анна Березина

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Главный раввин Федерации еврейских общин России Берл Лазар (слева) и президент РЕК Александр Генцис

Главный раввин Федерации еврейских общин России Берл Лазар (слева) и президент РЕК Александр Генцис

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Гости вечера

Гости вечера

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Президент РЕК Александр Генцис (слева), предприниматель Герман Хан (третий слева) и вице-президент РЕК Герман Захарьяев (в центре)

Президент РЕК Александр Генцис (слева), предприниматель Герман Хан (третий слева) и вице-президент РЕК Герман Захарьяев (в центре)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Художественный руководитель «Санкт-Петербургского Академического театра балета Бориса Эйфмана» Борис Эйфман (слева)

Художественный руководитель «Санкт-Петербургского Академического театра балета Бориса Эйфмана» Борис Эйфман (слева)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

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Слева направо: артистка эстрады Клара Новикова, художник по костюмам, модельер Наталья Каневская, актер Леонид Каневский и его супруга Анна Березина

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Главный раввин Федерации еврейских общин России Берл Лазар (слева) и президент РЕК Александр Генцис

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Гости вечера

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Президент РЕК Александр Генцис (слева), предприниматель Герман Хан (третий слева) и вице-президент РЕК Герман Захарьяев (в центре)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Художественный руководитель «Санкт-Петербургского Академического театра балета Бориса Эйфмана» Борис Эйфман (слева)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Отметить 30-летие конгресса и наступающий 5787 год по еврейскому календарю в «Мастерскую Петра Фоменко» пришло множество гостей. Среди них корреспондент “Ъ” заметил: основателей «Альфа-Групп» Михаила Фридмана и Германа Хана, председателя совета директоров группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга, президента АО «Медицина» академика Григория Ройтберга, главного раввина России Берла Лазара, посла Израиля в РФ Одеда Йосефа, президента Международного благотворительного фонда СТМЭГИ Германа Захарьяева, актеров Леонида Каневского и Клару Новикову, режиссеров Марка Розовского, Иосифа Райхельгауза и Олега Липовецкого, поэта Владимира Вишневского, экономиста Евгения Гонтмахера, адвоката Генри Резника — долгий, долгий был вечер, чего уж там!, искусствоведа Ольгу Свиблову и драматурга Александра Гельмана.

Кульминацией торжества стало вручение премии Global Influence Award. «Этой наградой РЕК удостаивает выдающихся деятелей науки и культуры, делающих мир лучше»,— пояснили корреспонденту “Ъ”.

Церемония вручения премии и сама по себе собрала разнообразных выдающихся деятелей: сценарий подготовил журналист и писатель Алексей Беляков, музыку написал композитор Андрей Поляков, за хореографию отвечал Олег Глушков, а постановщиком был режиссер Алексей Агранович. Еще в церемонии были задействованы народная артистка России Евгения Симонова, актеры Гоша Токаев, Элизабет Дамскер, Кирилл Фролов и многие другие. Благодаря их усилиям зрители постановки увидели на сцене Иосифа Бродского, Сергея Эйзенштейна и Чарли Чаплина и узнали, как появился первый настоящий Zoom, почему Форрест Гамп на самом деле не такой уж оригинальный персонаж и что нужно делать или не делать, чтобы дожить до 120 лет.

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Руководитель еврейской общины в районе Отрадное (Москва), раввин Довид Карпов протрубил в шофар в честь наступившего еврейского Нового года

Руководитель еврейской общины в районе Отрадное (Москва), раввин Довид Карпов протрубил в шофар в честь наступившего еврейского Нового года

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Президент РЕК Александр Генцис (в центре)

Президент РЕК Александр Генцис (в центре)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Дизайнер, основательница бренда Masterpiece Евгения Линович и художественный руководитель Московского еврейского театра «Шалом» Олег Липовецкий

Дизайнер, основательница бренда Masterpiece Евгения Линович и художественный руководитель Московского еврейского театра «Шалом» Олег Липовецкий

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Предприниматель Михаил Фридман

Предприниматель Михаил Фридман

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова и президент РЕК Александр Генцис

Директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова и президент РЕК Александр Генцис

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Главный раввин Федерации еврейских общин России Берл Лазар

Главный раввин Федерации еврейских общин России Берл Лазар

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

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Руководитель еврейской общины в районе Отрадное (Москва), раввин Довид Карпов протрубил в шофар в честь наступившего еврейского Нового года

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Президент РЕК Александр Генцис (в центре)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Дизайнер, основательница бренда Masterpiece Евгения Линович и художественный руководитель Московского еврейского театра «Шалом» Олег Липовецкий

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Предприниматель Михаил Фридман

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова и президент РЕК Александр Генцис

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Главный раввин Федерации еврейских общин России Берл Лазар

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Вся эта блестящая постановка чуть было не затмила собственно лауреатов премии Global Influence Award. Актер Леонид Каневский получил ее «за выдающийся вклад в отечественное театральное и экранное искусство, многолетнее служение культуре и редкий талант объединять поколения зрителей, оставаясь одной из самых узнаваемых и любимых фигур российского культурного пространства». Хореографу Борису Эйфману вручили премию «за выдающийся вклад в мировое хореографическое искусство, создание уникального языка психологического балета и глубокое художественное осмысление человеческой души, где пронзительно звучат темы исторической памяти, преодоления и духовного возрождения, неразрывно связанные с еврейской культурной идентичностью». Арт-менеджер Марина Лошак получила награду «за выдающийся вклад в развитие музейного дела, сохранение культурного наследия и формирование открытого, современного языка разговора об искусстве». А президент Тульского областного еврейского благотворительного центра «Хасдэй Нэшама» Фаина Саневич и руководитель химической компании «Щекиноазот» Борис Сокол были награждены «за выдающийся вклад в развитие еврейской общины Тульской области, создание устойчивой системы социальной помощи и сохранение еврейской культурной, образовательной и духовной жизни региона».

Напоследок господин Генцис добавил: «Символично, что вручение премии проходит в канун праздника Рош а-Шана, когда евреи подводят итоги прожитого года и думают о том, что будет в будущем».

К 30-летию РЕКа креативное бюро «Широта» и художница Катерина Ковалева подготовили особый выставочный проект. «Главная идея экспозиции — вечное обновление и свет как символ Божественной мудрости, ясности и созидания»,— пояснил официальный представитель РЕКа Михаил Савин. Центральное место заняла инсталляция «Дом света», где горели огни, символизирующие вклад каждого члена РЕКа в сохранение, развитие и объединение еврейской общины России. «Так как наш вечер благотворительный, то все средства, собранные на приеме, будут направлены на стипендии учащимся школы “Маалит” и на расширение этой школы и других образовательных программ РЕКа,— сообщили организаторы вечера.— В школе полного цикла “Маалит” 60 талантливых детей из регионов изучают иврит, еврейскую историю и традицию наравне со школьной программой».

Павел Коробов

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