РЕК в помощь

Российский еврейский конгресс (РЕК) отметил в московском театре «Мастерская Петра Фоменко» свое 30-летие. Юбилей крупнейшей в стране благотворительной еврейской организации посетили более 500 человек: бизнесмены, представители сферы искусства, общественные и религиозные деятели. Руководители РЕКа делились планами сделать конгресс «платформой широкой благотворительности» для всех, кто хочет сделать мир немного лучше, и вручили премию Global Influence Award тем, кто в этом уже отличился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Благотворительный прием, посвященный 30-летию Российского еврейского конгресса (РЕК), в театре «Мастерская Петра Фоменко»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Благотворительный прием, посвященный 30-летию Российского еврейского конгресса (РЕК), в театре «Мастерская Петра Фоменко»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

«Мы сегодня отмечаем 30-летие, а что делает в этом возрасте человек? Он подводит первые итоги — и, главное, начинает мечтать о будущем,— сказал “Ъ” президент РЕКа Александр Генцис.— Так и мы воспринимаем наш юбилей. Тем более что количество возможностей и задач, которые перед нами стоят, чтобы улучшить жизнь в нашей стране, просто огромное». По его словам, РЕК намерен стать «платформой широкой благотворительности», где жертвователями будут не только состоятельные и очень состоятельные люди. «Каждый человек, у которого возникает необходимость поделиться частичкой своей радости, своего успеха, своих достижений с другими людьми — которых он может даже и не знать!, понимает, что есть Российский еврейский конгресс как платформа, где он может сделать это прозрачно и эффективно. А главное, получить от этого ощущение, что его деньги пошли на благое дело»,— описал свою мечту господин Генцис.

РЕК — созданная в 1996 году крупнейшая светская еврейская благотворительная организация России. Первым президентом конгресса был избран владелец группы «Мост» Владимир Гусинский. После эмиграции бизнесмена из России в 2001 году его сменил на этом посту совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин (внесен в реестр иноагентов), который, в свою очередь, эмигрировал в 2003 году. С тех пор РЕК поочередно возглавляли востоковед Евгений Сатановский, бизнесмен Владимир Слуцкер, миллиардер Вячеслав Кантор и предприниматель Юрий Каннер. Сейчас организацией руководит бизнесмен Александр Генцис.

«РЕК — фонд, который поддерживает в том числе и инициативы еврейской общины, а это благородное дело,— сказал “Ъ” главный раввин России Берл Лазар.— Должен признаться, что новый президент конгресса привнес новый дух, новый подъем в организацию и она стала намного душевнее благодаря ему». Раввин многозначительно напомнил: согласно Талмуду, 30-летие — это возраст пика физических сил, духовной зрелости и максимальной жизненной энергии, «поэтому РЕК сейчас находится в самом расцвете».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Слева направо: артистка эстрады Клара Новикова, художник по костюмам, модельер Наталья Каневская, актер Леонид Каневский и его супруга Анна Березина Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ / купить фото Главный раввин Федерации еврейских общин России Берл Лазар (слева) и президент РЕК Александр Генцис Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ / купить фото Гости вечера Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ / купить фото Президент РЕК Александр Генцис (слева), предприниматель Герман Хан (третий слева) и вице-президент РЕК Герман Захарьяев (в центре) Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ / купить фото Художественный руководитель «Санкт-Петербургского Академического театра балета Бориса Эйфмана» Борис Эйфман (слева) Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ / купить фото Следующая фотография 1 / 5 Слева направо: артистка эстрады Клара Новикова, художник по костюмам, модельер Наталья Каневская, актер Леонид Каневский и его супруга Анна Березина Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ / купить фото Главный раввин Федерации еврейских общин России Берл Лазар (слева) и президент РЕК Александр Генцис Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ / купить фото Гости вечера Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ / купить фото Президент РЕК Александр Генцис (слева), предприниматель Герман Хан (третий слева) и вице-президент РЕК Герман Захарьяев (в центре) Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ / купить фото Художественный руководитель «Санкт-Петербургского Академического театра балета Бориса Эйфмана» Борис Эйфман (слева) Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ / купить фото

Отметить 30-летие конгресса и наступающий 5787 год по еврейскому календарю в «Мастерскую Петра Фоменко» пришло множество гостей. Среди них корреспондент “Ъ” заметил: основателей «Альфа-Групп» Михаила Фридмана и Германа Хана, председателя совета директоров группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга, президента АО «Медицина» академика Григория Ройтберга, главного раввина России Берла Лазара, посла Израиля в РФ Одеда Йосефа, президента Международного благотворительного фонда СТМЭГИ Германа Захарьяева, актеров Леонида Каневского и Клару Новикову, режиссеров Марка Розовского, Иосифа Райхельгауза и Олега Липовецкого, поэта Владимира Вишневского, экономиста Евгения Гонтмахера, адвоката Генри Резника — долгий, долгий был вечер, чего уж там!, искусствоведа Ольгу Свиблову и драматурга Александра Гельмана.

Кульминацией торжества стало вручение премии Global Influence Award. «Этой наградой РЕК удостаивает выдающихся деятелей науки и культуры, делающих мир лучше»,— пояснили корреспонденту “Ъ”.

Церемония вручения премии и сама по себе собрала разнообразных выдающихся деятелей: сценарий подготовил журналист и писатель Алексей Беляков, музыку написал композитор Андрей Поляков, за хореографию отвечал Олег Глушков, а постановщиком был режиссер Алексей Агранович. Еще в церемонии были задействованы народная артистка России Евгения Симонова, актеры Гоша Токаев, Элизабет Дамскер, Кирилл Фролов и многие другие. Благодаря их усилиям зрители постановки увидели на сцене Иосифа Бродского, Сергея Эйзенштейна и Чарли Чаплина и узнали, как появился первый настоящий Zoom, почему Форрест Гамп на самом деле не такой уж оригинальный персонаж и что нужно делать или не делать, чтобы дожить до 120 лет.

Вся эта блестящая постановка чуть было не затмила собственно лауреатов премии Global Influence Award. Актер Леонид Каневский получил ее «за выдающийся вклад в отечественное театральное и экранное искусство, многолетнее служение культуре и редкий талант объединять поколения зрителей, оставаясь одной из самых узнаваемых и любимых фигур российского культурного пространства». Хореографу Борису Эйфману вручили премию «за выдающийся вклад в мировое хореографическое искусство, создание уникального языка психологического балета и глубокое художественное осмысление человеческой души, где пронзительно звучат темы исторической памяти, преодоления и духовного возрождения, неразрывно связанные с еврейской культурной идентичностью». Арт-менеджер Марина Лошак получила награду «за выдающийся вклад в развитие музейного дела, сохранение культурного наследия и формирование открытого, современного языка разговора об искусстве». А президент Тульского областного еврейского благотворительного центра «Хасдэй Нэшама» Фаина Саневич и руководитель химической компании «Щекиноазот» Борис Сокол были награждены «за выдающийся вклад в развитие еврейской общины Тульской области, создание устойчивой системы социальной помощи и сохранение еврейской культурной, образовательной и духовной жизни региона».

Напоследок господин Генцис добавил: «Символично, что вручение премии проходит в канун праздника Рош а-Шана, когда евреи подводят итоги прожитого года и думают о том, что будет в будущем».

К 30-летию РЕКа креативное бюро «Широта» и художница Катерина Ковалева подготовили особый выставочный проект. «Главная идея экспозиции — вечное обновление и свет как символ Божественной мудрости, ясности и созидания»,— пояснил официальный представитель РЕКа Михаил Савин. Центральное место заняла инсталляция «Дом света», где горели огни, символизирующие вклад каждого члена РЕКа в сохранение, развитие и объединение еврейской общины России. «Так как наш вечер благотворительный, то все средства, собранные на приеме, будут направлены на стипендии учащимся школы “Маалит” и на расширение этой школы и других образовательных программ РЕКа,— сообщили организаторы вечера.— В школе полного цикла “Маалит” 60 талантливых детей из регионов изучают иврит, еврейскую историю и традицию наравне со школьной программой».

Павел Коробов