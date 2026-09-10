WSJ: «звезда ИИ» запрещенной Meta уходит в Anthropic, несмотря на жалованье в $1,5 млрд

Эндрю Таллак, самый высокооплачиваемый работник технологической сферы в мире, ИИ-исследователь Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), покидает компанию. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. Как сообщается, его новым местом работы станет компания Anthropic.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эндрю Таллак

Фото: @andrew.tulloch Эндрю Таллак

Фото: @andrew.tulloch

Господин Таллак получил всемирную известность менее года назад, когда Марк Цукерберг, как говорят, лично уговорил перейти его в свою компанию, предложив вознаграждение в $1,5 млрд в течение шести лет — рекордную сумму для наемных работников в сфере. В корпорации господина Цукерберга он занимался исследованиями в области ИИ.

О причинах ухода господина Таллака из компании ничего не сообщается. По некоторым данным, он уже достаточно давно собирался покинуть нынешнее место работы, однако откладывал свой уход до тех пор, пока компания не запустит новое семейство моделей ИИ с открытым кодом и ИИ-ассистента Muse.

Комментариев по поводу ухода господина Таллака не поступало ни от него самого, ни от компании Марка Цукерберга, ни от Anthropic.

Андрей Келекеев