Осенний листопад
Что такое сезонное выпадение волос
Каждую осень повторяется одно и то же: у Царевны Лебеди из рукавов сыпались лебеди да озера — у нас сыплются волосы. На расческе остаются клоки пугающих размеров, а в сливе душа теперь живет новый домашний питомец — маленький пушистый комок (даром что из собственных прядей). Знакомо? Спешим успокоить: сезонное выпадение волос — не патология и не болезнь, а всего лишь физиологическая особенность. Но есть нюансы, которые важно знать, чтобы не пропустить реальную проблему.
Фото: East News
Как отличить норму от патологии
Сезонное выпадение волос научно доказано. Существуют публикации, которые подтверждают: оно усиливается именно в осенний и весенний периоды. Впрочем, привязка к сезону необязательна: у кого-то волосы сильнее выпадают зимой, у кого-то — летом. Специалисты и вовсе отмечают, что на протяжении всей жизни человек в норме теряет 50–100 волосков в день.
Все зависит от цикла роста волос — обычно 90% из них пребывает в фазе анагена (активного роста), 1% (промежуточном этапе), 9% — в фазе телогена (состоянии покоя). Последняя завершается выпадением, или телоптозом. Волосы остаются в анагенной фазе в течение двух-шести лет, тогда как фаза телогена составляет примерно 100 дней. Ученые выяснили, что пик телогеновых волос приходится на июль, а значит, осеннее выпадение вполне логично и фактически рассчитано математическим путем.
«Один из признаков телогенового выпадения — обильная потеря волос. Но это очень субъективно,— объясняет доктор медицинских наук, врач-трихолог, член Европейской академии дерматовенерологии и Европейского общества исследования волос, основатель бренда косметики PRIMADERMA Юлия Галлямова.— Часто пациенты агравируют ситуацию, их пугает усиленное выпадение, они начинают считать. На самом деле нужно всем запомнить: волосы выпадают неравномерно. Все мы живые люди, у каждого есть свой биоритм, и волосы подстраиваются под наш организм. Где-то выпадение усиливается, где-то — уменьшается, оно не может быть все время одинаковым».
Но как понять, где норма граничит с нарушениями в работе организма? Юлия комментирует:
«Если вы заметили, что волос на расческе стало чуть больше, можно применить выжидательную тактику: понаблюдать. Если количество уменьшилось — тревожиться не о чем. Если выпадение интенсивное и пугает вас — стоит обратиться к врачу. Но только когда интенсивное выпадение — это реально интенсивное, а не «раньше у меня такого не было».
Можно также обратить внимание на подушку после сна и проверить, не остается ли на ней чрезмерно много волосков. Либо расчесываться в течение одной минуты, а затем посчитать количество «потерь». Если волосков около десяти, то паниковать не стоит. Настоящую проблему видно сразу. Тем более что она может сопровождаться ухудшением качества прядей и появлением залысин.
«Чисто субъективное восприятие может пугать пациента. Мы не имеем объективных симптомов, на которые можно ориентироваться. Только трихоскопия и лабораторные исследования дадут реальную картину»,— подчеркивает наш эксперт.
Все ли сталкиваются с сезонным выпадением
С сезонным выпадением сталкиваются все в большей или меньшей степени. Это подтверждено крупными эпидемиологическими исследованиями. Волосы имеют свой ритм, и в определенные промежутки времени выпадение может усиливаться.
«Бежать к врачу сразу не надо. Нужно оценить интенсивность выпадения,— говорит Юлия Галлямова.— Если вы очень тревожный человек — сходите на консультацию: врач оценит интенсивность, посмотрит трихоскопию, назначит анализы и придет к выводу».
Максимальный срок сезонного выпадения определить сложно — исчерпывающих исследований пока не проводилось. Но если вы замечаете усиленное выпадение более двух недель, а тем более трех-четырех недели, лучше посетить специалиста.
Фото: East News
Что маскируется под сезонное выпадение
Помимо витаминов, под сезонное выпадение могут маскироваться дефициты и внутренние проблемы организма. В таких случаях в первую очередь смотрят на анализ крови, ферритин, ТТГ, витамин D, чтобы исключить латентную анемию. Также важен характер питания — сбалансированный рацион с достаточным количеством белка влияет на состояние волос.
«Кроме этого, врач назначит анализ на половые гормоны, которые тоже могут влиять на ритм смены волос»,— добавляет Юлия Галлямова.
Бывает так: обследование пройдено, но корень зла не найден. При телогеновом выпадении видимой причины часто нет — как правило, это стресс, который случился три-шесть месяцев назад и сейчас сказывается на волосах.
«В этом случае есть смысл в стимуляторах роста: сыворотки с ниацинамидом, пептидами, салициловой кислотой, различные раздражающие компоненты. Но мы исключаем самостоятельное назначение лекарственных веществ, например миноксидила»,— говорит эксперт.
Среди средств, которые можно использовать для поддержки,— лосьон для роста волос Primaderma. Пептиды в его составе работают на стимуляцию фолликулов и укрепление корней, что особенно актуально в период сезонного выпадения, когда важно поддержать волосы без агрессивного вмешательства.
Лосьон для роста волос Primaderma
Какие процедуры нужны
«Я против инъекционных методов в данном случае. Любой инвазивный метод имеет свои последствия. Это медицинские процедуры, они показаны при патологии. Безудержно колоть голову мезотерапией и плазмотерапией не имеет под собой оснований»,— категорична Юлия Галлямова.
На что обратить внимание? Лосьоны, массажи, в том числе аппаратный. Джет-пил хорошо стимулирует кожу головы, улучшает микроциркуляцию, очищает от чешуек, что улучшает действие средств для стимуляции роста. Народные методы в виде масок с перцем и другими раздражающими компонентами тоже подойдут — если вы хорошо их переносите.
Важно помнить: выпадение будет продолжаться даже на фоне лечения. Те фолликулы, которые уже подготовили волос к выпадению, неизбежно его отдадут. Нужно дождаться, пока выпадут все волосы, подвергшиеся триггерам, и после этого стимулировать рост новых.
Восстановится ли густота
Если это действительно сезонное выпадение, то восстановится. Скорость регенерации луковицы зависит от множества факторов: гормонального фона, питания, образа жизни, региона проживания, возраста и пола.
«Густоту волос можно восстановить. Главное, чтобы ваши желания не превышали ваши возможности. У каждого своя индивидуальная густота, толщина, скорость роста»,— подчеркивает эксперт.
А вот полностью миновать сезонное выпадение не получится. «Это физиологический ритм, который намечен природой и достался нам от предков. Целенаправленно избежать его вряд ли получится, но можно проследить за образом жизни и питанием»,— говорит Юлия Галлямова.
Что добавить в уход осенью
«Я бы ничего не добавляла, кроме лосьонов для стимуляции роста, масок, народных средств — естественно, без фанатизма. Раздражение должно быть комфортным. Если жжение сильное — это уже не норма,— советует эксперт.— Если вы нашли маску с раздражающим компонентом, сначала попробуйте ее на предплечье, где самая нежная кожа, прежде чем наносить на голову».
Еще один полезный формат — крем-спрей «Глубокое восстановление» 15 в 1 для расчесывания волос от «Селенцин». Он не только облегчает расчесывание, но и работает как несмываемый уход, который укрепляет волосы по длине и снижает травматизацию при механическом воздействии. В период активного выпадения важно минимизировать дополнительный стресс для волос — и такой продукт помогает это сделать.
Крем-спрей «Глубокое восстановление» 15 в 1 для расчесывания волос от «Селенцин»
Густота и длина: только генетика?
Густота и максимальная длина волос, несомненно, генетическая история. «Выше крыши прыгнуть мы не можем»,— говорит эксперт. Но и густота, и длина с возрастом уменьшаются, поэтому нужна антивозрастная терапия, которая уже пришла в трихологию: лосьоны, массажи, расчесывание, джет-пил. По показаниям — при видимом истончении, поредении, множестве одиночных фолликулов — врач может назначить и инъекционные методы.
«В любом возрасте мы можем усилить густоту волос, даже если пациентка не жалуется. Многие девушки приходят с жалобой на поредение, начинаешь смотреть трихограмму — и завидуешь: много тройных фолликулов, плотность. А они говорят: "У меня уже не та густота". У каждого свой предел и своя трихограмма»,— резюмирует Юлия Галлямова.