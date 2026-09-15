Осенний листопад

Каждую осень повторяется одно и то же: у Царевны Лебеди из рукавов сыпались лебеди да озера — у нас сыплются волосы. На расческе остаются клоки пугающих размеров, а в сливе душа теперь живет новый домашний питомец — маленький пушистый комок (даром что из собственных прядей). Знакомо? Спешим успокоить: сезонное выпадение волос — не патология и не болезнь, а всего лишь физиологическая особенность. Но есть нюансы, которые важно знать, чтобы не пропустить реальную проблему.

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Как отличить норму от патологии

Сезонное выпадение волос научно доказано. Существуют публикации, которые подтверждают: оно усиливается именно в осенний и весенний периоды. Впрочем, привязка к сезону необязательна: у кого-то волосы сильнее выпадают зимой, у кого-то — летом. Специалисты и вовсе отмечают, что на протяжении всей жизни человек в норме теряет 50–100 волосков в день.

Все зависит от цикла роста волос — обычно 90% из них пребывает в фазе анагена (активного роста), 1% (промежуточном этапе), 9% — в фазе телогена (состоянии покоя). Последняя завершается выпадением, или телоптозом. Волосы остаются в анагенной фазе в течение двух-шести лет, тогда как фаза телогена составляет примерно 100 дней. Ученые выяснили, что пик телогеновых волос приходится на июль, а значит, осеннее выпадение вполне логично и фактически рассчитано математическим путем.

Юлия Галлямова



«Один из признаков телогенового выпадения — обильная потеря волос. Но это очень субъективно,— объясняет доктор медицинских наук, врач-трихолог, член Европейской академии дерматовенерологии и Европейского общества исследования волос, основатель бренда косметики PRIMADERMA Юлия Галлямова.— Часто пациенты агравируют ситуацию, их пугает усиленное выпадение, они начинают считать. На самом деле нужно всем запомнить: волосы выпадают неравномерно. Все мы живые люди, у каждого есть свой биоритм, и волосы подстраиваются под наш организм. Где-то выпадение усиливается, где-то — уменьшается, оно не может быть все время одинаковым».

Но как понять, где норма граничит с нарушениями в работе организма? Юлия комментирует:

«Если вы заметили, что волос на расческе стало чуть больше, можно применить выжидательную тактику: понаблюдать. Если количество уменьшилось — тревожиться не о чем. Если выпадение интенсивное и пугает вас — стоит обратиться к врачу. Но только когда интенсивное выпадение — это реально интенсивное, а не «раньше у меня такого не было».

Можно также обратить внимание на подушку после сна и проверить, не остается ли на ней чрезмерно много волосков. Либо расчесываться в течение одной минуты, а затем посчитать количество «потерь». Если волосков около десяти, то паниковать не стоит. Настоящую проблему видно сразу. Тем более что она может сопровождаться ухудшением качества прядей и появлением залысин.

«Чисто субъективное восприятие может пугать пациента. Мы не имеем объективных симптомов, на которые можно ориентироваться. Только трихоскопия и лабораторные исследования дадут реальную картину»,— подчеркивает наш эксперт.

Все ли сталкиваются с сезонным выпадением

С сезонным выпадением сталкиваются все в большей или меньшей степени. Это подтверждено крупными эпидемиологическими исследованиями. Волосы имеют свой ритм, и в определенные промежутки времени выпадение может усиливаться.

«Бежать к врачу сразу не надо. Нужно оценить интенсивность выпадения,— говорит Юлия Галлямова.— Если вы очень тревожный человек — сходите на консультацию: врач оценит интенсивность, посмотрит трихоскопию, назначит анализы и придет к выводу».

Максимальный срок сезонного выпадения определить сложно — исчерпывающих исследований пока не проводилось. Но если вы замечаете усиленное выпадение более двух недель, а тем более трех-четырех недели, лучше посетить специалиста.

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Что маскируется под сезонное выпадение

Помимо витаминов, под сезонное выпадение могут маскироваться дефициты и внутренние проблемы организма. В таких случаях в первую очередь смотрят на анализ крови, ферритин, ТТГ, витамин D, чтобы исключить латентную анемию. Также важен характер питания — сбалансированный рацион с достаточным количеством белка влияет на состояние волос.

«Кроме этого, врач назначит анализ на половые гормоны, которые тоже могут влиять на ритм смены волос»,— добавляет Юлия Галлямова.

Бывает так: обследование пройдено, но корень зла не найден. При телогеновом выпадении видимой причины часто нет — как правило, это стресс, который случился три-шесть месяцев назад и сейчас сказывается на волосах.

«В этом случае есть смысл в стимуляторах роста: сыворотки с ниацинамидом, пептидами, салициловой кислотой, различные раздражающие компоненты. Но мы исключаем самостоятельное назначение лекарственных веществ, например миноксидила»,— говорит эксперт.

Среди средств, которые можно использовать для поддержки,— лосьон для роста волос Primaderma. Пептиды в его составе работают на стимуляцию фолликулов и укрепление корней, что особенно актуально в период сезонного выпадения, когда важно поддержать волосы без агрессивного вмешательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лосьон для роста волос Primaderma

Лосьон для роста волос Primaderma



Какие процедуры нужны

«Я против инъекционных методов в данном случае. Любой инвазивный метод имеет свои последствия. Это медицинские процедуры, они показаны при патологии. Безудержно колоть голову мезотерапией и плазмотерапией не имеет под собой оснований»,— категорична Юлия Галлямова.

На что обратить внимание? Лосьоны, массажи, в том числе аппаратный. Джет-пил хорошо стимулирует кожу головы, улучшает микроциркуляцию, очищает от чешуек, что улучшает действие средств для стимуляции роста. Народные методы в виде масок с перцем и другими раздражающими компонентами тоже подойдут — если вы хорошо их переносите.

Важно помнить: выпадение будет продолжаться даже на фоне лечения. Те фолликулы, которые уже подготовили волос к выпадению, неизбежно его отдадут. Нужно дождаться, пока выпадут все волосы, подвергшиеся триггерам, и после этого стимулировать рост новых.

Восстановится ли густота

Если это действительно сезонное выпадение, то восстановится. Скорость регенерации луковицы зависит от множества факторов: гормонального фона, питания, образа жизни, региона проживания, возраста и пола.

«Густоту волос можно восстановить. Главное, чтобы ваши желания не превышали ваши возможности. У каждого своя индивидуальная густота, толщина, скорость роста»,— подчеркивает эксперт.

А вот полностью миновать сезонное выпадение не получится. «Это физиологический ритм, который намечен природой и достался нам от предков. Целенаправленно избежать его вряд ли получится, но можно проследить за образом жизни и питанием»,— говорит Юлия Галлямова.

Что добавить в уход осенью

«Я бы ничего не добавляла, кроме лосьонов для стимуляции роста, масок, народных средств — естественно, без фанатизма. Раздражение должно быть комфортным. Если жжение сильное — это уже не норма,— советует эксперт.— Если вы нашли маску с раздражающим компонентом, сначала попробуйте ее на предплечье, где самая нежная кожа, прежде чем наносить на голову».

Еще один полезный формат — крем-спрей «Глубокое восстановление» 15 в 1 для расчесывания волос от «Селенцин». Он не только облегчает расчесывание, но и работает как несмываемый уход, который укрепляет волосы по длине и снижает травматизацию при механическом воздействии. В период активного выпадения важно минимизировать дополнительный стресс для волос — и такой продукт помогает это сделать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Крем-спрей «Глубокое восстановление» 15 в 1 для расчесывания волос от «Селенцин»

Крем-спрей «Глубокое восстановление» 15 в 1 для расчесывания волос от «Селенцин»



Густота и длина: только генетика?

Густота и максимальная длина волос, несомненно, генетическая история. «Выше крыши прыгнуть мы не можем»,— говорит эксперт. Но и густота, и длина с возрастом уменьшаются, поэтому нужна антивозрастная терапия, которая уже пришла в трихологию: лосьоны, массажи, расчесывание, джет-пил. По показаниям — при видимом истончении, поредении, множестве одиночных фолликулов — врач может назначить и инъекционные методы.

«В любом возрасте мы можем усилить густоту волос, даже если пациентка не жалуется. Многие девушки приходят с жалобой на поредение, начинаешь смотреть трихограмму — и завидуешь: много тройных фолликулов, плотность. А они говорят: "У меня уже не та густота". У каждого свой предел и своя трихограмма»,— резюмирует Юлия Галлямова.

София Балаян