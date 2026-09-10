Ракетную опасность объявили в Волгоградской области
В Волгоградской области ввели ракетную опасность. Об этом сообщило МЧС.
Фото: ИА «Общественное мнение»
Жителям рекомендуют отключить газ, воду и электричество. Укройтесь в ближайшем убежище. При его отсутствии следует спуститься в заглубленные помещения — подвал, погреб, подземный паркинг. Не подходите к окнам и не пользуйтесь лифтом.
С собой необходимо взять документы, питьевую воду, теплую одежду и лекарства. Избегайте открытой местности. Не покидайте укрытие до отмены сигнала. Телефон экстренных служб 112.