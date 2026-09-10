Ракетную опасность объявили в Волгоградской области

В Волгоградской области ввели ракетную опасность. Об этом сообщило МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Жителям рекомендуют отключить газ, воду и электричество. Укройтесь в ближайшем убежище. При его отсутствии следует спуститься в заглубленные помещения — подвал, погреб, подземный паркинг. Не подходите к окнам и не пользуйтесь лифтом.

С собой необходимо взять документы, питьевую воду, теплую одежду и лекарства. Избегайте открытой местности. Не покидайте укрытие до отмены сигнала. Телефон экстренных служб 112.

Нина Шевченко