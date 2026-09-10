NNA: израильские ВВС ударили по провинции Набатия на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить авиаудары по югу Ливана, где базируется шиитская группировка «Хезболла». 10 сентября израильские военные нанесли авиаудары и направили беспилотники в провинцию Набатия, передает ливанское National News Agency.

В течение дня были атакованы город Набатия-эль-Фаука и его окрестности, а также поселок Эль-Мансури к югу от города Тир. Информации о разрушениях и жертвах нет. Власти Ливана и Израиля сообщения пока не комментировали.

Набатия — муниципалитет, расположенный примерно в 11 км от границы с Израилем. Его население преимущественно составляют шииты. Как пишет Al Jazeera, экономика региона в том числе поддерживает «Хезболлу».

Географически район относится к так называемым пилотным зонам на юге Ливана. По соглашению Бейрута и Тель-Авива, их должны были поэтапно занять ливанские вооруженные силы, сменив боевиков «Хезболлы». В конце августа Израиль обвинил ливанских военных в несоблюдении договоренностей и возобновил удары.