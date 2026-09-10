Россия заняла седьмое место в соревнованиях по копанию могил

Российская команда заняла седьмое место в соревнованиях по копанию могил на кладбище в городе Ньергесуйфалу на северо-востоке Венгрии. Результаты опубликовал организатор конкурса Венгерская ассоциация управляющих и операторов кладбищ в Facebook (принадлежит Meta, которая объявлена экстремистской и запрещена в России).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bernadett Szabo / Reuters Фото: Bernadett Szabo / Reuters

В конкурсе приняли участие 19 команд из двух человек. Участники должны были выкопать яму длиной 2 м, шириной 80 см и глубиной 1,6 м. На задание отводилось два часа. После перерыва за 15 минут могилу надо было засыпать землей и сформировать холм.

Первое место заняли венгры Роберт Надь и Ласло Кисс. Они выполнили задание за 1 час 21 минуту. Победители получили приз в размере 200 тыс. форинтов ($636). В прошлом году они также заняли первое место, выкопав могилу за 1 час 33 минуты.

В российскую команду вошли блогер Константин Стругов и сотрудник Новосибирского крематория Артем Горбиков. Они не успели докопать 7 см в глубину. В прошлом году российская команда заняла последнее место в конкурсе.