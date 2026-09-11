Приговор бывшему гендиректору «Мелбета» за хищение вступил в силу

10 сентября Мосгорсуд оставил в силе приговор бывшему гендиректору букмекерской конторы «Мелбет» Игорю Ляпустину. Он был осужден на восемь лет за хищение 50% долей ООО «Мелофон», владеющим «Мелбетом». Эти доли ему на время передал партнер Александр Градуленко. Господин Ляпустин вину отрицал.

Приговор гендиректору букмекерской компании «Мелбет» Игорю Ляпустину был вынесен Тушинским судом в апреле 2026 года. Его признали виновным в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). По совокупности Игорю Ляпустину назначили восемь лет заключения со штрафом в 900 тыс. руб. В качестве дополнительного наказания бизнесмену запретили занимать в течение четырех лет руководящие должности в коммерческих организациях. У осужденного было конфисковано имущество на 4,5 млрд руб., а по иску потерпевшего — бывшего делового партнера Александра Градуленко — с него взыскано свыше 6 млрд руб.

Александр Градуленко в 2013 и 2016 годах был осужден за незаконную организацию азартных игр, и на него было наложено взыскание в 394,7 млн руб. Чтобы его проблемы с законом не мешали развитию бизнеса, он решил передать часть «Мелофона» своему партнеру. Игорь Ляпустин в 2016 году по решению Александра Градуленко был назначен гендиректором «Мелбета». Хищение вскрылось в 2020 году, когда владелец обратился к Игорю Ляпустину за дивидендами, но получил отказ. В дальнейшем господин Ляпустин прекратил с Александром Градуленко отношения. Последний обратился в полицию.

Адвокат обвиняемого Алексей Цаплин утверждал, что господин Градуленко якобы не может считаться потерпевшим, поскольку выбыл из состава участников «Мелофона» с 2012 года, так как «не оплатил долю в уставном капитале». Версия судебное решение не изменила.

Алексей Соковнин