Воспитанник «Краснодара» Артем Сидоренко пополнил состав «Акрона»
Тольяттинский «Акрон» подписал контракт с атакующим полузащитником Артемом Сидоренко, ранее выступавшим в «Нижнем Новгороде». Соглашение с игроком рассчитано по системе «4+1». Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.
Фото: Александр Минеев / Коммерсантъ
Артем Сидоренко является воспитанником «Краснодара». Полузащитник прошел через систему молодежных команд клуба.
Первым клубом игрока на взрослом уровне стал «Нижний Новгород», в составе которого 19-летний полузащитник провел шесть матчей. Он также является игроком молодежной сборной России.