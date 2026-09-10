Воспитанник «Краснодара» Артем Сидоренко пополнил состав «Акрона»

Тольяттинский «Акрон» подписал контракт с атакующим полузащитником Артемом Сидоренко, ранее выступавшим в «Нижнем Новгороде». Соглашение с игроком рассчитано по системе «4+1». Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Минеев / Коммерсантъ Фото: Александр Минеев / Коммерсантъ

Артем Сидоренко является воспитанником «Краснодара». Полузащитник прошел через систему молодежных команд клуба.

Первым клубом игрока на взрослом уровне стал «Нижний Новгород», в составе которого 19-летний полузащитник провел шесть матчей. Он также является игроком молодежной сборной России.

Андрей Сазонов