Positive Technologies приобрела 33% в ИБ-компании CyberOK

Positive Technologies (ПАО «Группа Позитив») приобрела 33% в компании-разработчике решений в области кибербезопасности CyberOK (АО «Сайбер ОК», создана в 2022 году). Об этом сообщается в материалах, размещенных в центре раскрытия корпоративной информации. Сумма сделки не раскрывается.

Инвестиция позволит ускорить развитие направления защиты внешнего периметра — прежде всего технологий управления внешней поверхностью атаки (EASM) и непрерывного тестирования на проникновение (PentOps), отмечает пресс-служба Positive Technologies. По оценке компании, объем российского рынка решений класса EASM в 2026 году составит 2–2,5 млрд руб., а к 2031 году вместе со смежными технологиями может достичь 8 млрд руб.

Компании сотрудничают с 2026 года: на технологиях CyberOK построено решение Positive Technologies PT EASM для постоянного контроля внешней поверхности атаки, интегрированы они и в облачное решение PT X. Число пилотов PT EASM менее чем за шесть месяцев превысило 70. В группе ожидают, что 80% успешных пилотов будут сконвертированы в сделки к концу 2026 года — началу 2027 года. CyberOK развивает базу знаний об уязвимостях и угрозах Vulnum и облачный сервис непрерывного пентестинга PentOps. Компания занимает второе место по числу обнаруженных уязвимостей, внесенных в банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК России.

Филипп Кравченко