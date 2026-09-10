В Госдуме предлагают отнести узкоколейные железные дороги к внеуличному транспорту

В Госдуму внесен проект поправок к федеральному закону «О внеуличном транспорте», которым предлагается добавить в него понятие «узкоколейные железные дороги». Авторы законопроекта депутаты Госдумы Андрей Луговой и Владимир Сысоев (оба — ЛДПР) предлагают поправить ст. 3 закона, в которой говорится о том, что входит в инфраструктуру внеуличного транспорта. К последней (наряду со станцией, переходами для пассажиров и тоннелями) предлагается отнести и узкоколейные железные дороги (УЖД). Кроме того, «узкоколейки» предложено считать отдельным видом внеуличного транспорта — наряду с метрополитеном, монорельсовыми и канатными дорогами, а также фуникулерами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Лощилов / Коммерсантъ Фото: Алексей Лощилов / Коммерсантъ

В пояснительной записке цель поправок объясняется желанием закрепить правовой статус УЖД. Ранее эти дороги были построены для перевозок леса, другого сырья и хозяйственных грузов, но «после завершения целевого предназначения» стали использоваться в регионах для пассажирских перевозок, уверяют депутаты. «В отдельных субъектах РФ это единственный способ добраться до труднодоступных мест и удаленных населенных пунктов с целью сохранения транспортной связанности»,— говорят депутаты. Названия регионов, протяженность и другие характеристики «узкоколеек» авторы поправок не приводят. Но депутаты уверены, что УЖД стоит сохранить в эксплуатации и таким образом ввести в правовое поле «для сохранения транспортной связности».

Первая в России узкоколейная железная дорога (протяженностью 53 км) была запущена в Орловской губернии в 1871 году. УЖД возводились для перевозки грузов, а за счет более узкой колеи (0,75–1 м против «стандартных» 1,52 м) их строительство обходилось дешевле. В 1950–1960-х годах протяженность УЖД в СССР, по некоторым оценкам, превышала 50 тыс. км. Сейчас в России функционируют УЖД общей протяженностью несколько сотен километров — например, Апшеронская дорога в Краснодарском крае, Авнюгская и Липаковская дороги в Архангельской области. Движение по ним осуществляется с помощью мотовозов, мотодрезин и небольших тепловозов.

Иван Тяжлов