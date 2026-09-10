Число погибших альпинистов в горах Кабардино-Балкарии достигло 15

Спасатели нашли тело еще одного альпиниста, попавшего под лавину в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии. Таким образом, общее число погибших теперь составляет 15 человек, сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Никакой информации о еще двух альпинистах по-прежнему нет. Найденное сегодня тело эвакуировали на вертолете в Нальчик и передали правоохранительным органам.

Поисково-спасательные работы продлились до 19:00 по мск. Их прекратили из-за ухудшения погодных условий и угрозы схода снежно-ледовой массы. Спасатели продолжат искать пропавших альпинистов 11 сентября.

Группа альпинистов попала под лавину со склона горы Мижирги 6 сентября. Всего, по данным МЧС, в ней числились 33 человека. Десять выбрались самостоятельно, еще шесть получили травмы и попали в больницы.