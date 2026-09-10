Семь человек арестованы после нападения с ножом в Лондоне

Скотланд-Ярд арестовал семь человек в связи с массовой дракой в районе Бромли на юго-востоке Лондона. Об этом сообщают ведущие британские газеты, включая Daily Mail.

Как сообщается, полиция прибыла на Хай-стрит в Бромли примерно в 14 часов по местному времени после сообщений о том, что там были замечены люди, «размахивавшие мачете». Прибывшие полицейские и сотрудники скорой помощи обнаружили четверых мужчин с ранами, нанесенными холодным оружием. По последним сведениям, один из них находится в критическом состоянии.

Как отмечается в заявлении полиции, расследование продолжается, однако на данный момент угрозы для населения больше нет.

Никаких деталей происшедшего власти пока не представили. В свою очередь, медиа со ссылкой на очевидцев сообщают, что инцидент стал продолжением драки в местном ресторане быстрого обслуживания KFC.

Андрей Келекеев