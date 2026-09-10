Глава союза страховщиков допустил рост доли пакетных предложений на рынке в РФ

Страховые компании в России будут создавать больше коробочных продуктов (стандартных предложений с едиными тарифами и лимитом) по примеру Российской национальной перестраховочной компании. Об этом сказал в интервью «Ъ» глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Уфимцев

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Евгений Уфимцев

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«У коробочного продукта есть очевидные преимущества: понятный тариф, лимит и условия, более быстрое заключение договора и меньше затрат на индивидуальный андеррайтинг. Для массового или достаточно однородного сегмента это может быть эффективно»,— отметил господин Уфимцев.

Особенно коробочные предложения будут популярны в сегментах, где риск сложно оценивать индивидуально или где государственная система уже сформировала определенные стандарты покрытия, подчеркнул Евгений Уфимцев.

Однако страховщики вряд ли полностью перейдут на модель коробочных предложений в наиболее крупных и рискованных сегментах, считает господин Уфимцев. «В ТЭК, крупных складских комплексах и другой высокоценной инфраструктуре слишком сильно отличаются стоимость объектов, концентрация риска, меры безопасности и потенциальный размер убытка»,— пояснил он.

Подробнее — в интервью Евгения Уфимцева «Ъ».