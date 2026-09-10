В Ильинском ищут инвестора для восстановления объекта культурного наследия

В поселке Ильинский планируют восстановить с привлечением инвестора объект культурного наследия Дом Н.А. Рогова, расположенный на улице 50 лет Октября, 88. Об этом сообщается в telegram-канале краевого минимущества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: министерство имущественных отношений Пермского края Фото: министерство имущественных отношений Пермского края

Заявки принимаются до 1 октября. Начальная цена аукциона составляет 1 руб. Победитель сможет получить объект в аренду на срок до 49 лет при условии его реставрации и сохранения. После восстановления здание может стать частью туристической и культурной инфраструктуры Ильинского.

Здание было построено в 1864 году и является объектом культурного наследия регионального значения. Оно принадлежало историку Николаю Рогову, который является автором более 50 научных работ о Пермском крае и составителем первого коми-пермяцко-русского словаря.