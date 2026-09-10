Глава Всероссийского союза страховщиков Уфимцев рассказал об убыточности в ОСАГО

Чем определялись слабые финансовые показатели страховых компаний в последнее время, каким образом можно снизить убыточность в ОСАГО, на что хватит лимитов при страховании от рисков терроризма и диверсий — рассказал в интервью “Ъ” глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев.

— В первом полугодии 2026 года совокупная чистая прибыль страховых компаний снизилась впервые за четыре года. И одна из причин ухудшения финансовых показателей — рост убыточности в ОСАГО. Какие главные факторы привели к этому?

— ОСАГО стало убыточным почти в половине российских регионов. Уровень выплат по ОСАГО с учетом расходов на ведение дел в период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года составил 94% в среднем по России. Это на 12 п. п. больше, чем годом ранее. В 43 из 89 регионов этот уровень равен или превышает 100%. На убыточность ОСАГО влияют такие факторы, как рост стоимости запчастей и стоимости ремонта, активное использование автоюристами недобросовестных практик и, как следствие, рост судебных расходов, страховое мошенничество, аварийность по причине низкой дисциплины на дорогах и недооснащенность дорог и перекрестков аппаратно-программными комплексами фотовидеофиксации нарушений.

На сложность ситуации с убыточностью указывает и доля договоров ОСАГО, заключенных с высокорисковыми сегментами страхования или в регионах с высоким уровнем недобросовестных практик и переданных в перестраховочный пул. В среднем по России в период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года в него ушло 8,8% полисов, однако в части регионов доля достигала 50% и даже выше.

Дополнительное давление на рынок создают судебные издержки. В Новосибирской области на каждый рубль страховой выплаты по ОСАГО по суду приходится 3,49 руб. штрафов, пеней и неустоек. Почти такой же уровень зафиксирован в Приморском крае — 3,48 руб. В тройку регионов с максимальной судебной нагрузкой также вошла Республика Марий Эл — более 3 руб.

С 19 сентября 2026 года вступят в силу новые версии справочников средней стоимости запчастей, формируемых РСА, которые используются при расчете определения размера расходов на восстановительный ремонт поврежденного транспортного средства. В этой версии справочников будут учтены изменения в Единой методике, утвержденные Банком России в июне этого года. Прогнозируется, что уровень цен на запасные части вырастет в среднем на 8,2%. Исходя из того, что стоимость заменяемых запасных частей составляет около 80% от стоимости ремонта, следует ожидать роста размера возмещения по ОСАГО в случае причинения вреда автотранспорту на 6–7%. Такой рост выплат также может оказать дополнительное влияние на убыточность сегмента.

Подробнее — в интервью «Ъ».