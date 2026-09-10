По среднему счету

В Прикамье на 12% увеличилось количество заявлений, поданных в учреждения среднего профессионального образования (СПО): туда идут 70% девятиклассников. На этом фоне ряд организаций фиксируют незначительное снижение потока абитуриентов. В Пермском медколледже число заявлений сократилось на 16%. Это совпало с законодательным закреплением за его выпускниками обязательств по отработке после обучения. О небольшом уменьшении количества заявлений говорят и в авиатехникуме, связывая ситуацию со сложностью обучения. Конкурс в СПО остается высоким, 13–14 человек на место. Стабильным остается спрос на гуманитарные специальности, в то же время преподаватели отмечают, что продвижение в регионе технического и рабочего образования приносит свои плоды.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

В 2026 году в учреждения среднего профессионального образования (СПО) Пермского края было подано 145 тыс. заявлений, что на 12% больше, чем в прошлом году. Об этом рассказал зам­председателя правительства Пермского края Дмитрий Самойлов на заседании краевого правительства. В этом году было выделено 17,4 тыс. бюджетных мест в средних профессиональных учебных заведениях. Господин Самойлов также отметил, что более 70% девятиклассников в Прикамье для дальнейшего обучения выбирают заведения СПО. Количество студентов пермских колледжей, техникумов и училищ в 2026 году составило 100 тыс. человек. В Пермском крае всего 75 учреждений СПО. Ранее представители региональных властей говорили, что до 2032 года экономике Прикамья потребуется более 150 тыс. специалистов, две трети из которых — представители рабочих профессий.

Одним из самых популярных ссузов у абитуриентов стал Пермский авиационный техникум им. Швецова. По информации на сайте, в техникум в этом году было подано 8320 заявлений. При этом, как отмечает его директор Александр Дическул, их количество в 2026 году уменьшилось. В то же время господин Дическул считает, что это не связано со снижением интереса к среднему профессиональному образованию: «Люди просто понимают, что у нас сложно учиться, и выбирают другие учебные заведения».

Господин Дическул добавил, что наиболее востребованными всегда считаются IT-специальности, также высокий спрос в этом году был на направления «Производство авиационных двигателей» и «Технологии машиностроения». «Даже на „Литейное производство“, которое у нас всегда отставало, в этом году хороший конкурс. Средний конкурс по колледжу составляет 13–14 человек на место»,— добавил он.

В Пермском базовом медицинском колледже в этом году от абитуриентов зафиксировано 3362 заявления, это на 637 меньше, чем в предыдущем. Число бюджетных мест при этом выросло на 45, до 675. В 2025 году наблюдалась обратная тенденция: тогда количество заявлений на бюджет увеличилось в два раза. Стоит отметить, что по законодательству с 1 марта текущего года выпускники учебных заведений СПО, которые получили дипломы медиков, должны отработать в государственных медучреждениях от полутора до трех лет. Срок зависит от полученной специальности.

Значительное количество заявлений было подано в Пермский строительный колледж и на программы СПО института железнодорожного транспорта (3624 и 3502 заявления соответственно). В строительном колледже, по сравнению с прошлым годом, количество бюджетных мест было увеличено с 355 до 405.

В приемной комиссии Пермского речного училища рассказали, что у них, по сравнению с прошлым годом, напротив, конкурс увеличился. Всего было подано 1275 заявлений, зачислено 225 человек на бюджет, 62 — на платное обучение. «Мы закрываем все места каждый год. Большое количество заявлений было подано на направления „Судовождение“ и „Логистика“»,— рассказали в училище.

В Пермский колледж транспорта и сервиса было подано 1409 заявлений на 505 бюджетных мест. Самый большой конкурс составил 5,2 чел. на место на направление «Пожарная бе­зопасность».

Несмотря на призывы обучаться техническим и рабочим профессиям, сохраняется спрос и на гуманитарные специальности. Директор колледжа профобразования ПГНИУ (готовит, в том числе, юристов, экономистов и бухгалтеров) Павел Лях говорит, что количество заявлений «примерно такое же, как и в прошлом году». «Спрос стабильный, тем более что часть выпускников рассматривают учебу в колледже как ступень к высшему образованию,— рассказывает он.— Например, часть выпускников-юристов пытаются поступить на юрфак университета или идут на службу в правоохранительные органы и получают высшее образование уже в профильных вузах». Также господин Лях отметил высокую потребность получения СПО по «экономическим» специальностям. По его словам, их выпускники легко находят работу. При этом директор отметил рост спроса на специальности, связанные с программированием. «Все же кампания по продвижению технических специальностей приносит свои плоды»,— считает Павел Лях.

Юлия Духина