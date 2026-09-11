Нюрнберг, Beat Weekend и рыцарские бои

Ближайшие выходные в Нижнем Новгороде насыщены культурными событиями. На Нижегородской ярмарке открылась большая экспозиция, посвященная Нюрнбергскому процессу. В программе ежегодного Beat Weekend — свежая подборка документального кино о новой культуре. А завершающийся фестиваль «Медиамузей» представит большую параллельную программу, в которой нашлось место не только профессиональным дискуссиям, лекциям и кинопоказам, но и мемам с котиками.

Выставки «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет. Место памяти» 12+ Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нижегородская ярмарка Фото: Нижегородская ярмарка Нижний Новгород стал первым, где открылась передвижная экспозиция о Нюрнбергском процессе Национального центра исторической памяти при президенте РФ. В пространстве выставки частично воссозданы интерьеры зала №600 Дворца правосудия, где проходили слушания, а также представлены картины, скульптуры и малые архитектурные формы, посвященные творческому осмыслению темы преступлений нацистов на оккупированной территории Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Когда: по 20 сентября Где: Главный ярмарочный дом, Совнаркомовская ул., 13 Билеты: вход свободный

Спектакли «Так поступают все женщины?» 18+ Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Новый сезон в концертном Пакгаузе открывает опера-буфф В. А. Моцарта «Так поступают все женщины?» в постановке Елизаветы Мороз, добавившей в классическое название риторический знак вопроса. Премьера состоялась в сентябре 2024 года и завершила своеобразную моцартовскую трилогию Нижегородского театра оперы и балета (первые два спектакля — «Свадьба Фигаро», «Похищение из сераля»). Сюжет Лоренцо да Понте XVIII века перенесен в современный офис и движется, по отзывам критиков, «на выкрученной громкости и максимальной скорости». Когда: 12 сентября, 19:00; 13 сентября, 17:00 Где: концертный Пакгауз, Стрелка ул., 21ж Билеты: 1500 — 3000 руб. «Бешеные деньги» 16+ Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нижегородский театр драмы им. М. Горького Фото: Нижегородский театр драмы им. М. Горького На сцене театра драмы им. М. Горького — комедия А. Н. Островского в постановке лауреата премии «Золотая маска» Геннадия Шапошникова. Деньги «шальные» и «умные», расчетливая жена и меркантильный муж — сюжет «укрощения строптивой» с финансовым уклоном разыгрывается в декорациях, стилизованных под эпоху второй половины XIX века. Когда: 11 сентября, 18:30 Где: Театр драмы им. М. Горького, Б. Покровская ул., 13 Билеты: 700 — 1500 руб.

Кино Beat Weekend 18+ Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Beat Film Festival Фото: Beat Film Festival Нижний Новгород в числе 17 российских городов снова принимает региональную версию ежегодного фестиваля документального кино о новой культуре Beat Film Festival. В этом году показы дополняет специальная программа: лекции, дискуссии, тематические вечеринки и даже пробежки и дегустации. Так, на показе фильма о чемпионате по приготовлению овсяной каши «Овсянка для чемпионов» зрителей будут угощать домашней гранолой. А после показа ленты «Лучшее лето» об австралийском музыкальном фестивале середины 90-х состоится дискуссия о летней событийной программе в Нижнем Новгороде. Когда: с 10 по 20 сентября Где: «Рекорд», «Орленок», Волго-Вятский филиал ГМИИ им. А. С. Пушкина (Арсенал), «Синема Парк Седьмое небо» Билеты: 350 — 420 руб. Кинопоказы «Медиамузея» 0+ В рамках фестиваля «Медиамузей», который в эти дни проходит в Нижнем Новгороде, в выставочном Пакгаузе представят подборку фильмов о музеях и искусстве. В программе, например, фильмы «Суздаль. 1000 лет и один день», «Атланты. Великие директора Эрмитажа», «Валентин Серов. Я в душе скандалист», сериалы «Константин Станиславский. В поисках системы», «Пушкин и Михайловское». Когда: 11, 12 сентября Где: выставочный Пакгауз, Стрелка ул., 21и Билеты: вход свободный

Концерты «Наше последнее лето» 16+ Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Страница группы «Наше последнее лето» «ВКонтакте» Фото: Страница группы «Наше последнее лето» «ВКонтакте» Творчество Германа Гончарова относят к альтернативному року с элементами пост-панка и инди-рока. Среди известных треков: «Увидимся снова», «Все забыть», «Тетрадь», «Я устал» (записан совместно с mzlff), «Качели», «Самый важный человек». В 2022 году вышел дебютный мини-альбом с названием проекта. А совсем свежий релиз — сингл «Незнакомы», вышедший в июле 2026 года). На концерте в Нижнем сам исполнитель обещает «шикарную программу из новых треков и уже полюбившихся популярных шлягеров». Когда: 12 сентября, 19:00 Где: Alcatraz, Почаинская ул., 17с Билеты: 1500 — 3000 руб. Bloo 16+ Первый российский гастрольный тур южнокорейского рэпера Bloo (Ким Даниэль) стартует в Нижнем Новгороде. Исполнитель дебютировал в 2016 году с синглом Tony, через год выпустил первый студийный альбом Downtown Baby. Заглавный одноименный трек принес артисту популярность за пределами Кореи. Концерты в рамках тура также запланированы в Казани, Самаре, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Москве и Санкт-Петербурге. Когда: 12 сентября, 19:00 Где: Milo Concert Hall, Родионова ул., 4 Билеты: 4500 — 11000 руб. Gonopolsky 12+ Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный сайт группы Gonopolsky Фото: Официальный сайт группы Gonopolsky Проект Александра и Лилу Гонопольских работает на стыке электронной музыки и русскоязычного попа. Среди популярных треков — дуэты с Денисом Клявером («Фиолетово-синий») и Татьяной Булановой («Ты взрослая», «До свидания»). Аудитория на стриминговых платформах — около 1,8 млн слушателей в месяц. После концертов исполнители участвуют в фан-встречах. Когда: 13 сентября, 19:30 Где: Premio, Нижневолжская наб., 1в Билеты: 2500 — 8000 руб. Baby Melo 16+ Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Страница Baby Melo «ВКонтакте» Фото: Страница Baby Melo «ВКонтакте» Если верить «Википедии», 18-летний рэпер Baby Melo (Гога Меладзе), с аудиторией на стримингах около 1,5 млн слушателей в месяц, «с раннего детства проявлял интерес к поэзии и литературе», в пять лет знал наизусть «Бородино», а в семь — декламировал Евтушенко. Но в новостях исполнитель известен не этим, а отмененными из-за ненормативной лексики концертами, гонками по трассе без прав и комментариями Екатерины Мизулиной. Анонсируя сольник в Нижнем, в соцсетях рэпер подчеркнул, что на концерт будут пускать только по оригиналам документов. Когда: 12 сентября, 19:00 Где: Nenavist', Нижневолжская наб., 19, корп. 1 Билеты: 1800 — 3600 руб.

Лекции и встречи «Бренд с усами: что такое быть Эрмитажным котом» 12+ Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ В рамках дискуссионной программы фестиваля «Медиамузей», который в эти дни проходит в Нижнем Новгороде, помощник директора Государственного Эрмитажа Мария Халтунен и сотрудник пресс-службы музея Эвелина Леонтьева расскажут об истории появления котов в музее, их жизни сегодня и о самой необычной музейной должности пресс-секретаря Эрмитажных котов. Когда: 12 сентября, 11:00 Где: Волго-Вятский филиал ГМИИ им. А. С. Пушкина (Арсенал), Кремль, корп. 6 Билеты: вход свободный «Мемы как культурный феномен» 12+ Еще одна лекция от «Медиамузея» посвящена важной и близкой многим части современной культуры — мемам. Своим видением поделится заведующая кафедрой цифровой журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова Ольга Смирнова. Когда: 12 сентября, 12:00 Где: Манеж, Кремль, корп. 1а Билеты: вход свободный «Я не хочу ничего обрабатывать, я хочу „щелк-щелк“!» 16+ Лекция фотографа Алексея Андреева о преимуществах современной фототехники, о возможности сразу получать максимально готовую картинку и о том, как это связано со свободой творчества. Регистрация на событие доступна по ссылке. Когда: 12 сентября, 16:00 Где: Русский музей фотографии, ул. Пискунова, 9а Билеты: по регистрации