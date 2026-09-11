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Нюрнберг, Beat Weekend и рыцарские бои

Куда пойти в Нижнем Новгороде с 11 по 13 сентября

Ближайшие выходные в Нижнем Новгороде насыщены культурными событиями. На Нижегородской ярмарке открылась большая экспозиция, посвященная Нюрнбергскому процессу. В программе ежегодного Beat Weekend — свежая подборка документального кино о новой культуре. А завершающийся фестиваль «Медиамузей» представит большую параллельную программу, в которой нашлось место не только профессиональным дискуссиям, лекциям и кинопоказам, но и мемам с котиками.

Выставки

«Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет. Место памяти» 12+

Фото: Нижегородская ярмарка

Фото: Нижегородская ярмарка

Нижний Новгород стал первым, где открылась передвижная экспозиция о Нюрнбергском процессе Национального центра исторической памяти при президенте РФ. В пространстве выставки частично воссозданы интерьеры зала №600 Дворца правосудия, где проходили слушания, а также представлены картины, скульптуры и малые архитектурные формы, посвященные творческому осмыслению темы преступлений нацистов на оккупированной территории Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.

Когда: по 20 сентября

Где: Главный ярмарочный дом, Совнаркомовская ул., 13

Билеты: вход свободный

Спектакли

«Так поступают все женщины?» 18+

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Новый сезон в концертном Пакгаузе открывает опера-буфф В. А. Моцарта «Так поступают все женщины?» в постановке Елизаветы Мороз, добавившей в классическое название риторический знак вопроса. Премьера состоялась в сентябре 2024 года и завершила своеобразную моцартовскую трилогию Нижегородского театра оперы и балета (первые два спектакля — «Свадьба Фигаро», «Похищение из сераля»). Сюжет Лоренцо да Понте XVIII века перенесен в современный офис и движется, по отзывам критиков, «на выкрученной громкости и максимальной скорости».

Когда: 12 сентября, 19:00; 13 сентября, 17:00

Где: концертный Пакгауз, Стрелка ул., 21ж

Билеты: 1500 — 3000 руб.

«Бешеные деньги» 16+

Фото: Нижегородский театр драмы им. М. Горького

Фото: Нижегородский театр драмы им. М. Горького

На сцене театра драмы им. М. Горького — комедия А. Н. Островского в постановке лауреата премии «Золотая маска» Геннадия Шапошникова. Деньги «шальные» и «умные», расчетливая жена и меркантильный муж — сюжет «укрощения строптивой» с финансовым уклоном разыгрывается в декорациях, стилизованных под эпоху второй половины XIX века.

Когда: 11 сентября, 18:30

Где: Театр драмы им. М. Горького, Б. Покровская ул., 13

Билеты: 700 — 1500 руб.

Кино

Beat Weekend 18+

Фото: Beat Film Festival

Фото: Beat Film Festival

Нижний Новгород в числе 17 российских городов снова принимает региональную версию ежегодного фестиваля документального кино о новой культуре Beat Film Festival. В этом году показы дополняет специальная программа: лекции, дискуссии, тематические вечеринки и даже пробежки и дегустации. Так, на показе фильма о чемпионате по приготовлению овсяной каши «Овсянка для чемпионов» зрителей будут угощать домашней гранолой. А после показа ленты «Лучшее лето» об австралийском музыкальном фестивале середины 90-х состоится дискуссия о летней событийной программе в Нижнем Новгороде.

Когда: с 10 по 20 сентября

Где: «Рекорд», «Орленок», Волго-Вятский филиал ГМИИ им. А. С. Пушкина (Арсенал), «Синема Парк Седьмое небо»

Билеты: 350 — 420 руб.

Кинопоказы «Медиамузея» 0+

В рамках фестиваля «Медиамузей», который в эти дни проходит в Нижнем Новгороде, в выставочном Пакгаузе представят подборку фильмов о музеях и искусстве. В программе, например, фильмы «Суздаль. 1000 лет и один день», «Атланты. Великие директора Эрмитажа», «Валентин Серов. Я в душе скандалист», сериалы «Константин Станиславский. В поисках системы», «Пушкин и Михайловское».

Когда: 11, 12 сентября

Где: выставочный Пакгауз, Стрелка ул., 21и

Билеты: вход свободный

Концерты

«Наше последнее лето» 16+

Фото: Страница группы «Наше последнее лето» «ВКонтакте»

Фото: Страница группы «Наше последнее лето» «ВКонтакте»

Творчество Германа Гончарова относят к альтернативному року с элементами пост-панка и инди-рока. Среди известных треков: «Увидимся снова», «Все забыть», «Тетрадь», «Я устал» (записан совместно с mzlff), «Качели», «Самый важный человек». В 2022 году вышел дебютный мини-альбом с названием проекта. А совсем свежий релиз — сингл «Незнакомы», вышедший в июле 2026 года). На концерте в Нижнем сам исполнитель обещает «шикарную программу из новых треков и уже полюбившихся популярных шлягеров».

Когда: 12 сентября, 19:00

Где: Alcatraz, Почаинская ул., 17с

Билеты: 1500 — 3000 руб.

Bloo 16+

Первый российский гастрольный тур южнокорейского рэпера Bloo (Ким Даниэль) стартует в Нижнем Новгороде. Исполнитель дебютировал в 2016 году с синглом Tony, через год выпустил первый студийный альбом Downtown Baby. Заглавный одноименный трек принес артисту популярность за пределами Кореи. Концерты в рамках тура также запланированы в Казани, Самаре, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Москве и Санкт-Петербурге.

Когда: 12 сентября, 19:00

Где: Milo Concert Hall, Родионова ул., 4

Билеты: 4500 — 11000 руб.

Gonopolsky 12+

Фото: Официальный сайт группы Gonopolsky

Фото: Официальный сайт группы Gonopolsky

Проект Александра и Лилу Гонопольских работает на стыке электронной музыки и русскоязычного попа. Среди популярных треков — дуэты с Денисом Клявером («Фиолетово-синий») и Татьяной Булановой («Ты взрослая», «До свидания»). Аудитория на стриминговых платформах — около 1,8 млн слушателей в месяц. После концертов исполнители участвуют в фан-встречах.

Когда: 13 сентября, 19:30

Где: Premio, Нижневолжская наб., 1в

Билеты: 2500 — 8000 руб.

Baby Melo 16+

Фото: Страница Baby Melo «ВКонтакте»

Фото: Страница Baby Melo «ВКонтакте»

Если верить «Википедии», 18-летний рэпер Baby Melo (Гога Меладзе), с аудиторией на стримингах около 1,5 млн слушателей в месяц, «с раннего детства проявлял интерес к поэзии и литературе», в пять лет знал наизусть «Бородино», а в семь — декламировал Евтушенко. Но в новостях исполнитель известен не этим, а отмененными из-за ненормативной лексики концертами, гонками по трассе без прав и комментариями Екатерины Мизулиной. Анонсируя сольник в Нижнем, в соцсетях рэпер подчеркнул, что на концерт будут пускать только по оригиналам документов.

Когда: 12 сентября, 19:00

Где: Nenavist', Нижневолжская наб., 19, корп. 1

Билеты: 1800 — 3600 руб.

Лекции и встречи

«Бренд с усами: что такое быть Эрмитажным котом» 12+

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

В рамках дискуссионной программы фестиваля «Медиамузей», который в эти дни проходит в Нижнем Новгороде, помощник директора Государственного Эрмитажа Мария Халтунен и сотрудник пресс-службы музея Эвелина Леонтьева расскажут об истории появления котов в музее, их жизни сегодня и о самой необычной музейной должности пресс-секретаря Эрмитажных котов.

Когда: 12 сентября, 11:00

Где: Волго-Вятский филиал ГМИИ им. А. С. Пушкина (Арсенал), Кремль, корп. 6

Билеты: вход свободный

«Мемы как культурный феномен» 12+

Еще одна лекция от «Медиамузея» посвящена важной и близкой многим части современной культуры — мемам. Своим видением поделится заведующая кафедрой цифровой журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова Ольга Смирнова.

Когда: 12 сентября, 12:00

Где: Манеж, Кремль, корп. 1а

Билеты: вход свободный

«Я не хочу ничего обрабатывать, я хочу „щелк-щелк“!» 16+

Лекция фотографа Алексея Андреева о преимуществах современной фототехники, о возможности сразу получать максимально готовую картинку и о том, как это связано со свободой творчества. Регистрация на событие доступна по ссылке.

Когда: 12 сентября, 16:00

Где: Русский музей фотографии, ул. Пискунова, 9а

Билеты: по регистрации

Фестивали и праздники

День города в Кстове 0+

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В субботу 12 сентября Кстово отмечает 69 лет со дня основания. Программа насыщенная: кроме традиционных концертных номеров и мастер-классов на главной площади — площади Ленина, запланированы, например, цветочная ярмарка в краеведческом музее под девизом «Прощай, сад! Здравствуй, подоконник!», создание огромной картины из отдельных холстов, массовая пробежка, сеанс одновременной игры в шахматы, турниры по баскетболу и настольному теннису и вечернее барабанное шоу.

Когда: 12 сентября, 11:00 — 22:00

Где: Кстово, Ленина пл., парки «Юбилейный», Детский, «Октябрь»

Билеты: вход свободный

Фестиваль клубов исторической реконструкции «Приволжский штандарт» 0+

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Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ

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Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ

В программе ежегодного фестиваля конкурс исторического костюма, ремесленные мастер-классы по каллиграфии и набойке на ткани, живая этническая музыка и, конечно, показательные сражения и турниры. Временные рамки традиционно широкие: от античного Рима до героического XX века.

Когда: 12 — 13 сентября

Где: Щелоковский хутор, Горбатовская ул., 41

Билеты: 300 — 800 руб.