Ямпольская: требование Токио снести памятник советскому солдату возмутительно

Советник президента РФ Елена Ямпольская назвала требование японских властей снести памятник русскому солдату возмутительным. По ее словам, мемориал победы СССР над Японией, открытый в Хабаровске, относится к исторической памяти России и не касается иностранных государств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник русскому солдату в Хабаровске

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Памятник русскому солдату в Хабаровске

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

«Россия — государство победитель. Возможно, нынешнее правительство Японии недовольно итогами Второй мировой войны», — заявила госпожа Ямпольская (цитата по ТАСС).

4 сентября в Хабаровске открыли мемориальный комплекс «Победа на Востоке», посвященный окончанию Второй мировой войны. Внимание привлек главный объект — 15 метровая скульптура советского бойца из бронзы, который разламывает японский пограничный столб с хризантемой — признанным символом страны.

День спустя премьер-министр Японии Санаэ Такаити раскритиковала статую и предложила России ее демонтировать, поскольку установка памятника, изображающего разрушение национального герба, «абсолютно неприемлема». На ее заявление, помимо России, отреагировал и Китай — официальный представитель МИД КНР Мао Нин посчитала, что Япония должна извлечь уроки из истории и полностью порвать с милитаризмом.