Ямпольская: требование Токио снести памятник советскому солдату возмутительно
Советник президента РФ Елена Ямпольская назвала требование японских властей снести памятник русскому солдату возмутительным. По ее словам, мемориал победы СССР над Японией, открытый в Хабаровске, относится к исторической памяти России и не касается иностранных государств.
Памятник русскому солдату в Хабаровске
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
«Россия — государство победитель. Возможно, нынешнее правительство Японии недовольно итогами Второй мировой войны», — заявила госпожа Ямпольская (цитата по ТАСС).
4 сентября в Хабаровске открыли мемориальный комплекс «Победа на Востоке», посвященный окончанию Второй мировой войны. Внимание привлек главный объект — 15 метровая скульптура советского бойца из бронзы, который разламывает японский пограничный столб с хризантемой — признанным символом страны.
День спустя премьер-министр Японии Санаэ Такаити раскритиковала статую и предложила России ее демонтировать, поскольку установка памятника, изображающего разрушение национального герба, «абсолютно неприемлема». На ее заявление, помимо России, отреагировал и Китай — официальный представитель МИД КНР Мао Нин посчитала, что Япония должна извлечь уроки из истории и полностью порвать с милитаризмом.
Спор вызван не самим фактом появления памятника, а его центральной деталью: скульптура изображает разрушение японского пограничного столба с хризантемой, которая остается символом императорского дома. Накануне открытия генконсульство Японии требовало убрать этот элемент, а премьер Санаэ Такаити заявила, что изображение разрушенной хризантемы неприемлемо и затрагивает чувства японского народа.
За конфликтом стоит нерешенный территориальный спор. После Второй мировой войны Курильские острова включены в состав СССР, однако Япония оспаривает их принадлежность, претендуя на Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи; Россия считает их присоединение законным. Это остается главной помехой для заключения мирного договора, а переговоры по территориальному статусу архипелага Москва прекратила в 2022 году в ответ на японские санкции.
В августе 2026 года Такаити уже заявляла, что визит Владимира Путина на Итуруп усилил антироссийские настроения в Японии и усложнил восстановление отношений в средне- и долгосрочной перспективе. Новый спор вокруг мемориала добавляет напряжение к и без того неурегулированным отношениям двух стран.