В Новочебоксарске инженер УК предстанет перед судом из-за обрушения кровли дома

В Чувашии в суд направлено уголовное дело в отношении главного инженера одной из управляющих компаний из-за обрушения кровли дома в Новочебоксарске. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Чувашии.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По версии следствия, с февраля по март текущего года обвиняемый не организовал своевременную очистку кровель трех многоквартирных домов от снега и наледи. В результате произошло затопление подъездов и жилых помещений, а в одном из домов обрушилась кровля с повреждением инженерных сетей. В двух других домах сошли снежно-ледяные массы, в одном из них обрушилась карнизная часть кровли.

В ведомстве отметили, что указанные обстоятельства создавали угрозу жизни и здоровью граждан. После утверждения прокурором обвинительного заключения дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ход и результаты расследования уголовного дела находились на контроле главы СК Александра Бастрыкина.

Анар Зейналов