В ПСБ назвали условия перехода беспилотных проектов к регулярной работе

Для перехода от демонстрационных проектов в сфере беспилотных систем к регулярным сервисам необходимы постоянный заказчик, подтвержденный спрос, источник финансирования, инфраструктура и понятное распределение ответственности. Об этом заявил руководитель центра стратегических проектов банка ПСБ Тембулат Шхагошев на сессии Международного технологического конгресса в парке «Патриот».

По его словам, беспилотную экономику следует рассматривать не как совокупность отдельных устройств, а как единый процесс, в котором взаимодействуют люди, ИИ-агенты и роботы. В качестве примера господин Шхагошев привел цепочку, в которой ИИ планирует маршрут, робот собирает заказ, а беспилотная система доставляет груз. При этом заранее должно быть определено, кто отвечает за выполнение задачи и принимает решения при сбоях.

При оценке эффективности роботизации, по его словам, необходимо учитывать не только стоимость оборудования, но и расходы на его интеграцию, обслуживание, контроль за работой систем и восстановление после сбоев. Основными показателями должны быть стоимость операции, время ее выполнения, надежность и воспроизводимость результата.