«Решать проблему придется Америке»

Хуситы наступают. Движение «Ансар Аллах» имеет реальные шансы взять под контроль Баб-эль-Мандебский пролив в его самом узком месте. В результате возникает прямая угроза остановки движения танкеров. Цены на нефть ответили ростом. Мировые СМИ констатируют провал коалиции под руководством Саудовской Аравии и явный успех Ирана. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает военного вмешательства США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Войска движения «Ансар Алла», или хуситы, захватили портовый город Моха, остров Зукар и еще ряд важных населенных пунктов на побережье Красного моря. Reuters сообщает, что сейчас хуситские передовые отряды ведут бои за прибрежный город Дхубаб. Занятые территории позволяют установить непосредственный огневой контроль над самым узким горлышком Баб-эль-Мандебского пролива. Таким образом, Иран и его прокси готовы закрыть сразу два важных нефтяных маршрута — Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы.

Цены на сырье уже реагируют соответствующим образом. То есть мировая экономика вновь под ударом. По сути, это последний козырь Исламской Республики, но, тем не менее, очень серьезный. Главный проигравший на сегодня — Саудовская Аравия, которая пыталась бороться с хуситами. Но не очень это у нее получается, при том что Королевство претендует на лидерство в регионе и имеет запасы новейшего суперсовременного (в основном американского) оружия. Не смогла эта страна собрать боеспособные силы.

Проблема универсальная для сытого XXI века — цена человеческой жизни. У кого она ниже, тот и выиграл. Хуситы объединяют беднейшее население Северного Йемена, у которого небогатый выбор, чем заниматься и как добывать себе пропитание. Плюс железная дисциплина: за малейшее неповиновение — расстрел или что похуже. И вот ты победитель. Противостоящая им армия Южного Йемена и разные просаудовские группировки воевать по-серьезному категорически не хотят, да и не умеют. Нет у них на это мотивации.

Что же теперь делать? Собственно, решать проблему придется Америке и, возможно, Израилю — больше некому. Саудовская Аравия и ее партнеры по недавно созданному блоку — Пакистан и Турция — пока что не очень себя проявляют в военном плане. Главная цель — это Иран: высока вероятность, что там в ближайшее время серьезно полыхнет. По крайней мере, переговоры вести бесполезно. Хотя теоретически наступление хуситов еще можно как-то остановить. У Саудовской Аравии вроде бы все для этого есть. Но рынки не верят в такой сценарий, и цена на нефть упорно устремилась вверх.

Буквально накануне Дональд Трамп объявил, что война на Ближнем Востоке завершится после выборов в Конгресс — то есть в ноябре 2026 года. Президент США всячески убеждал весь мир, что побеждает в серьезном противостоянии с Исламской Республикой и ее так называемыми прокси-силами. Но вот последние перешли в контрнаступление.

Дмитрий Дризе