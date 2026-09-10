Никол Пашинян вышел в открытый космос

Премьер-министр Армении Никол Пашинян завершил визит во Францию. Господин Пашинян посетил Париж впервые после победы его партии на июньских парламентских выборах и осложнения отношений с Россией из-за нерешенного вопроса о выборе Еревана между ЕС и ЕАЭС. Встреча с президентом Эмманюэлем Макроном, который в мае был с государственным визитом в Ереване и принял участие в 8-м саммите Европейского политического сообщества, продемонстрировала укрепляющийся союз Еревана и Парижа и проевропейский курс Армении. Переговоры в Париже показали, что именно французский лидер остается главным лоббистом Армении в Евросоюзе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Армении Никол Пашинян

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Армении Никол Пашинян

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Формальным поводом для нового приезда премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Париж стало приглашение его на проходивший во французской столице 9–10 сентября Международный космический саммит.

«В 2022 году Армения запустила свой первый спутник ArmSat-1, разработанный с помощью европейских технологий и выведенный на орбиту компанией SpaceX. Всего год спустя мы достигли еще одной вехи с помощью Haysat-1 — первого спутника, полностью собранного и протестированного армянскими специалистами и выведенного на орбиту компанией SpaceX»,— сообщил об успехах армянской космической отрасли, достигнутых в сотрудничестве с западными партнерами, Никол Пашинян, обращаясь к участникам Международного космического саммита.

Перед тем как обнародовать успехи армянской космической отрасли, достигнутые без участия России, Никол Пашинян продемонстрировал, насколько комфортно ему находиться в Париже. Он разместил в соцсетях видео того, как собирается есть артишоки в местном ресторане.

Официальная программа визита открылась переговорами в Елисейском дворце с президентом Эмманюэлем Макроном, который встретил армянского премьера на выходе из автомобиля. За последние три года это уже седьмая поездка Никола Пашиняна во французскую столицу, но на этот раз она приобрела особый политический смысл.

Это был его первый визит в Париж после парламентских выборов в июне, которые сопровождались не только обострением внутриполитической ситуации, но и серьезными вызовами для армянской внешней политики. За последние месяцы кризис в отношениях Армении с Россией серьезно обострился, в то время как в связях с Европой — по крайней мере, с точки зрения формальных контактов — наблюдалась противоположная картина.

Поднимался ли на переговорах в Париже вопрос об отношениях Армении с Россией и партнерами по ЕАЭС, так и осталось неизвестно — никаких официальных заявлений об этом сделано не было.

Однако, как следует из итогового заявления, господа Макрон и Пашинян «отметили последовательные меры, принимаемые правительством Армении в направлении диверсификации экономической сферы». Эмманюэль Макрон, в частности, подчеркнул значение дальнейшего развития двусторонних отношений во всех направлениях в соответствии с декларацией о стратегическом партнерстве.

Этот документ стороны подписали в мае во время визита французского президента в Ереван, где он также принял участие в 8-м саммите Европейского политического сообщества. Подписанная декларация предусматривает углубление сотрудничества в военной сфере (в том числе укрепление обороноспособности Армении), расширение партнерства в торговле, энергетике, транспорте, а также продолжение процесса евроинтеграции и поддержку демократических реформ в Армении.

В том же месяце была достигнута договоренность о крупном транспортном проекте: строительстве самого длинного в Армении и второго по протяженности в регионе Баргушатского тоннеля (8,6 км). Он станет частью армянской автомобильной дороги Север—Юг, соединяющей границы Армении с Ираном и Грузией. Эмманюэль Макрон и Никол Пашинян на встрече в Париже отметили, что в скором времени должны начаться строительные работы в рамках этого проекта.

Укрепление отношений с Францией, c которой у Армении исторически сохранялись крепкие связи, приобретает особое значение в контексте общего проевропейского курса армянского правительства.

Большая часть этого процесса сосредоточена на политических шагах и амбициозных планах в далеком будущем — например, либерализации визового режима. Экономический вклад Европы, в частности Франции, остается скромным, хотя за первые полгода 2026 года товарооборот Армении и ЕС и вырос почти в два раза и превысил $516 млн.

Москва, в свою очередь, продолжает напоминать Еревану об экономических выгодах сотрудничества с партнерами по Евразийскому экономическому союзу. В начале сентября на саммите ШОС в Бишкеке президент России Владимир Путин призвал Никола Пашиняна «сугубо объективно, на основе реалий» подойти к выбору между Евросоюзом и ЕАЭС и сделать это «как можно скорее». Господин Путин отметил, что товарооборот между странами с начала года составил $2,5 млрд и российские компании остаются крупнейшими налогоплательщиками в бюджет республики.

Вопрос о дальнейшем выборе внешнеполитического курса Еревана станет ключевым на анонсированных новых переговорах Никола Пашиняна с Владимиром Путиным. Как сообщили в Кремле, договоренность о визите армянского премьера в Россию уже есть, но дата пока не определена.

Лусине Баласян